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    Главная / Торги / УСЛУГИ ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ И ПОСЛЕРЕЙСОВОМУ ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ (АСТРАХАНЬ

    УСЛУГИ ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ И ПОСЛЕРЕЙСОВОМУ ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ (АСТРАХАНЬ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112367Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотраАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112367

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-087/2021

    Наименование закупки

    УСЛУГИ ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ И ПОСЛЕРЕЙСОВОМУ ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ (АСТРАХАНЬ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Докум._о_запросе_предл._в_эл._форме___ГЭС_087_2021__Предрейс.осмотр_.docx

    Извещение_о_запросе_предл._в_эл._форме___ГЭС_087_2021__Предрейс.осмотр_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112367Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотраАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 11:0014.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112367Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотраАстрахань

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112367Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотраАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112367Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотраАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра

    Начальная цена

    830 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.110

    Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111294/name/61b9c6d2799c53.29442655

    15.12.2021

    Расчет_стоимости_для_ЭТП.xlsx

    03.12.2021

    Проект_договора.docx

    03.12.2021

    Техническая_часть_Предрейсовый_Астрахань.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 6924.00000

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