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    Главная / Торги / Трубы стальные неизолированные водогазопроводные неоцинкованные

    Трубы стальные неизолированные водогазопроводные неоцинкованные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:5914.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899679Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы стальнойКраснодар, Строителей, 23 каб. 212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899679

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    292-18-2021

    Наименование закупки

    Трубы стальные неизолированные водогазопроводные неоцинкованные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Документация_292_18_2021.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-33-04 доб. 1274

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Z.Ozrokova@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озрокова Зита Мухамедовна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар, Строителей, 23 каб. 212

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы стальной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899679Подведение итогов не позднее Поставка трубы стальнойКраснодар, Строителей, 23 каб. 212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы стальной

    Начальная цена

    9 547 944,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.2

    Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111278/name/61b9c53b053422.75209795

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой"

    Кол-во: 112.00000

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