Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.

    Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901706Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901706

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__2021_464__Рассмотрения_и_подведения_итогов_ЗК_в_эл._форме___3211090170.pdf

    Протокол__2021_464__Рассмотрения_и_подведения_итогов_ЗК_в_эл._форме___3211090170.doc

    НМЦД_подписанное_фрукты.pdf

    Запрос_котировок_в_ЭФ_фрукты.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901706Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901706Подведение итогов не позднее Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901706Подведение итогов не позднее Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фруктов для обеспечения питанием работников филиала.

    Начальная цена

    4 976 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    01.23.12.000

    Лимоны и лаймы

    Классификатор ОКВЭД2

    01.23

    Выращивание цитрусовых культур

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110124/name/61b8878b546754.50840059

    14.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110120/name/61b88762e9dfc0.29745313

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лимон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Грейпфрут красный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Апельсин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Груша"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Хурма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Мандарины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Нектарины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Персики свежие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Виноград б/косточки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Яблоко свежее высший сорт (крупные, средние)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО САРАТОВГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211082519
    Поставка экскаватора-погрузчика
    Поставка экскаватора-погрузчика
    593881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 177 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211090367
    Поставка столов с левосторонним фригобаром
    Поставка столов с левосторонним фригобаром
    594985
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    192 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211051351
    КО №520/КО - Модернизация систем возбуждения гидроагрегатов №1 и №2 Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» (D22P100061)
    КО №520/КО - Модернизация систем возбуждения гидроагрегатов №1 и №2 Кондопожской ГЭС Каскада...
    589081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1103358,45 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    26 480 603
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090372
    Поставка измерительного комплекса узла учета газа
    Поставка измерительного комплекса узла учета газа
    594911
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    275 726
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014516
    Закупка топлива (б. Заполярная)
    Закупка топлива (б. Заполярная)
    594989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202111
    ЗП-075-2022 Металлопродукция на Юрубчено-Тохомское НГКМ
    ЗП-075-2022 Металлопродукция на Юрубчено-Тохомское НГКМ
    594986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП011863
    Поставка многофункционального пакета присадок
    Поставка многофункционального пакета присадок
    583315
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202108
    Проведение работ по исследованию опасности и работоспособности (HAZOP) с анализом необходимых функций безопасности (контуров ПАЗ) проектируемой системы ПАЗ и назначением им уровней полноты безопасности (SIL)
    Проведение работ по исследованию опасности и работоспособности (HAZOP) с анализом необходимых...
    594980
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить