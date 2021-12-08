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    Главная / Торги / R_1126_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_1126_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904133Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №28 < Разные товары_2 >Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110904133

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_1126_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 20:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    R_1126_3.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 429-04-04 доб. 220

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    ozp@gpnof.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихомирова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Начальная цена

    6 976 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-система PATHFAST hs-cTnI д/высокочувствительного опр. сердечного Тропонина I №60 PF1241-К"

    Кол-во: 136

    Лот 2

    ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >

    Начальная цена

    6 917 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.119

    Аппараты электродиагностические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гребенка 96 наконечников KingFisher д/магнитов DW д/процессера магнитных частиц KingFisher №100 97002534"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Планшет KingFisher deep-wel глубокий на 96 лунок с V-образным дном №50 95040450"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Наконечник Термо Фишер Сайентифик 5-200 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000 9400082"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Наконечник Термо Фишер Сайентифик 0,5-250 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000 9400302"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Наконечник Термо Фишер Сайентифик 100-1000 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000 9401032"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Наконечник к дозатору пипеточному ОП 0,5-5мл №100 9402052"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Наконечник д/дозатора Термо Фишер Сайентифик 0,5мкл-200 мкл с фильтром ОП стер. №96 94052300"

    Кол-во: 50

    Лот 3

    ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >

    Начальная цена

    5 355 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.140

    Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод рО2 к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электрод pH к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Электрод pCO2 к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Электрод глюкозы к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Электрод натрия к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Электрод калия к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Электрод хлора к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Электрод кальция к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Электрод к анализатору Стат Профиль рНОх Plus референтный №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Набор мембран рО2 к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Набор мембран pCO2 к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Набор мембран глюкозы к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №3"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Раствор калибровочный SO2 к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Калибровочный картридж С к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Раствор д/полировки электрода к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Раствор контрольный к анализатору Стат Профиль рНОх Plus трехуровневый №30"

    Кол-во: 14

    "Позиция 17"

    "Раствор депротеинизирующий к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Раствор кондиционирующий натрий/pH к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Трубка насосная к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Трубка к анализатору Стат Профиль рНОх Plus внешняя референтная №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Трубка сброса растворов к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Термобумага д/принтера к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Устройство к анализатору Стат Профиль рНОх Plus д/удаления сгустков №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Поглотитель сгустков д/шприца к анализатору Стат Профиль рНОх Plus №250"

    Кол-во: 2

    Лот 4

    ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >

    Начальная цена

    2 176 606,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.120

    Инструменты и приспособления офтальмологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие офтальм. EYEGEL PLUS 2мл вискохир. 2.4% шпр. №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "Изделие офтальм. HILURON 1мл вискохир. 1,4% шпр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Краситель BlueRhexis 1мл д/офтальмохирургии №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 4"

    "Краситель-капсула Rhex-ID №1"

    Кол-во: 480

    "Позиция 5"

    "Набор д/факоэмульсификации PREMIUM VACUUM №1 BL5110"

    Кол-во: 300

    Лот 5

    ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >

    Начальная цена

    322 256,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.140

    Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Среда питательная Агар БТН 0,25кг №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Среда питательная бульон Сабуро д/культивирования дрожжевых и плесневых грибов 250г №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Среда питательная Гисса с лактозой 0,25кг с индикатором ВР №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Среда питательная Магниевая 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Среда питательная Эритрит агар д/выделения бруцелл 250г №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Среда питательная Пептон 500г ферментативный сухой №1 041101"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов д/опред. Питательная среда ГРМ №9 250гр микробной загрязненности д/выявл. пиоцианина №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Среда питательная SS-агар д/выделения сальмонелл и шигелл 250г №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Среда питательная агар Плоскирева-ГРМ 250г №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Среда питательная Агар Эндо-ГРМ 250г сухая №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Среда питательная Бруцеллагар агар 250г д/культив. и выделения возбуд. бруцеллёза сухой №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Среда питательная Висмут-сульфит-ГРМ агар 250г д/выделения сальмонелл №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Среда питательная Висмут-сульфит-ГРМ агар 500г д/выделения сальмонелл №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Среда питательная Гисса-ГРМ д/идентификации энтеробактерий сухая 250г с глюкозой №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Среда питательная Гисса-ГРМ д/идентификации энтеробактерий сухая 250г с маннитом №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Среда питательная Гисса-ГРМ д/идентификации энтеробактерий сухая 250г с сахарозой №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Среда питательная д/выделения коринебактерий 0,25кг Коринебакагар №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Среда питательная Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Среда питательная Кесслера-ГРМ д/обнаружения бактерий группы кишечной палочки 0,25кг №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Среда питательная Коринетоксагар 0,25кг №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Среда питательная Пептон ферментативный мясной сухой 0,25кг №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Среда питательная сухая 0,25кг Щелочной агар №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Среда питательная Тиогликолевая сухая 0,25кг №1"

    Кол-во: 8

    Лот 6

    ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >

    Начальная цена

    1 327 195,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный жидкий к шигеллам - Зонне 2*8мл/1*0,1мл/1*1мл/1*5мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 1-5, антигенный жидкий №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Диагностикум эритроцит. сальмонел. О-аг жидкий комплексн. 8мл №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный 24опред. t 2-8C набор №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Сыворотка крови крупного рогатого скота 100мл с консервантом д/культур клеток стер. жидкая фл. №1 1.1.3.3."

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Сыворотка диагностич. 1мл эшерихиозная О груп. и факторн. адсорбир. сухие д/РА амп. №1 О157"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Сыворотка диагностич. 1мл холерная адсорбир. О1 д/реакции агглютинации РА амп. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Сыворотка диагностич. 1мл холерная адсорбир. RO д/реакции агглютинации амп. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Диагностикум эритроцит. сыпнотифозный жидкий для РНГА 12,5мл №8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Система д/идентификации коринебактерий дифтерии 4 теста №50 СИБ-№5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Система д/идентификации микроорганизмов набор 2 д/межродовой и видовой дифф. энтеробактерий №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Плазма кроличья 1мл цитратная сухая №10"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "Диагностикум эритроцитарный 19,1мл сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Диагностикум бактериальный Диабак 10мл семейства кишечных д/РА группы тифи амп. №5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Азитромицину 15мкг фл. №100 011101"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Азлоциллину 75мкг фл. №100 011102"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Амикацину 30мкг фл. №100 011104"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ампициллину 10мкг фл. №100 011107"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Бацитрацину 0.04 ЕД фл. №50 012101"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Бензилпенициллину 10 ЕД фл. №100 011110"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ванкомицину 30мкг фл. №100 011111"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Гентамицину 10мкг t 2-8C фл. №100 011113"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Доксициклину 30мкг фл. №100 011115"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Имипенему 10мкг фл. №100 011116"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Карбенициллину 100мкг фл. №100 011119"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Кларитромицину 15мкг фл. №100 011122"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Клиндамицину 2мкг фл. №100 011124"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Левомицетину 30мкг фл. №100 011126"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Левофлоксацину 5мкг фл. №100 011127"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Линкомицину 15мкг фл. №100 011129"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Меропенему 10мкг фл. №100 011131"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Налидиксовой кислоте 30мкг фл. №100 011132"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Нетилмицину 30мкг фл. №100 011134"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Норфлоксацину 10мкг фл. №100 011136"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Оксациллину 1мкг №100 011137"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Олеандомицину 15мкг фл. №100 011139"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Оптохину 6мкг фл. №100 012104"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Офлоксацину 5мкг фл. №100 011140"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Пефлоксацину фл. №100 011141"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Пиперациллину 100мкг фл. №100 011142"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Тетрациклину 30мкг фл. №100 011150"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Тобрамицину 10мкг фл. №100 011154"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Фосфомицину 200мкг фл. №50 011157"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Фурадонину 300мкг фл. №100 011160"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефазолину 30мкг фл. №100 011162"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефалотину 30мкг фл. №100 011165"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефепиму 30мкг фл. №100 011167"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефокситину 30мкг фл. №100 011183"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефоперазону 75мкг фл. №100 011169"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефотаксиму 30мкг №100 011171"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефтазидиму 30мкг фл. №100 011172"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефтриаксону 30мкг фл. №100 011174"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ципрофлоксацину 5мкг фл. №100 011176"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Эритромицину 15мкг фл. №100 011178"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствительности микроорг. к Цефуроксиму 30мкг №100 011175"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Диск индикаторный с желчью д/идентификации пневмококков №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Амоксициллину 20мкг t 2-8C фл. №100 011105"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефоперазону/Сульбактаму 50мкг/50мкг фл. №50 011170"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Среда питательная Гисса-ГРМ д/идентификации энтеробактерий сухая 250г с лактозой №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Среда питательная Кесслера-ГРМ д/обнаружения бактерий группы кишечной палочки 0,25кг сухая №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Диагностикум эрит.кишечноиерсин.О9 антиген.лиоф. д/диагн.целей сухой 10 амп. t 2-8c №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Диагностикум эрит.кишечноиерсин.О3 антиген. лиоф. д/диагн.целей сухой t 2-8C №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Диагностикум туляремийный эритроцитарный иммуноглобулиновый для РНГА №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Диагностикум бактериальный Диабак 10мл семейства кишечных д/РА группы паратиф В амп. №5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Диагностикум эритроцит. Берлез псевдотуберкулезный антигенный д/РНГА, лиоф. д/диагностич. целей №10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Диагностикум бактериальный Диабак 10мл семейства кишечных д/РА группы паратиф А амп. №5"

    Кол-во: 8

    Лот 7

    ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >

    Начальная цена

    1 445 326,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р 1л Азур-Эозин по Романовскому Классик 6000 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Раствор Диахим-ГемиСтейн-РТЦ 50мл бриллиантового крезилового синего д/окраски ретикулоцитов №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов ТТГ-Имаксиз д/опред. ТТГ в крови №1 ВТ 11-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов Т4-Имаксиз д/опред. тироксинаТ4 №1 ВТ 11-02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-А серия F д/опред. групп крови фл.-кап. пласт. №1 AF.10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-D Супер д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-А1 №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-АB №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-Kell супер №1 К1.10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-В серия F д/опред. групп крови фл.-кап. пласт. №1 BF.10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-c Супер 5мл д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-С Супер 5мл д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов Эритротест-Цоликлон 5мл Анти-Келл(К) Супер t 2-8C фл.-кап. пласт. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов Эритротест-Цоликлон 5мл Анти-с Супер t 2-8C фл.-кап. пласт. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов Эритротест-Цоликлон 5мл Анти-Челлано К Супер фл.-кап. №1 K2.05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-Е Супер 5мл д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-е Супер 5мл д/опред. групп крови №1 ES.05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Раствор гемолизирующий ДДС 1л д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата фл. №1 10001-1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 20"

    "Раствор калибровочный ДДС 100мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1 10001-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Раствор контрольный ДДС 75мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1 10001-3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов 10*10мл Буфер фосфатно-солевой р-р рН 5,5+/-0,2 t 2-8С №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов 5мл Калия теллурит 2 % р-р д/выделения микроорганизмов №1 14004802"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов Диахим д/окраски микроорганизмов по методу Циль-Нильсона 200 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов ОЖСС-ОЛЬВЕКС д/опред. общ. железосвяз. способности 500 опр. №1 024.002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов д/опред. Железо-Ольвекс 250мл железа в крови №1 024.031"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов ХЛОРИДЫ-ОЛЬВЕКС 200мл д/опред. хлоридов №1 014.001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов Кальций-2-Ольвекс 100мл д/опред. кальция в крови и моче №1 018.002"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов ИХА-FOB-ФАКТОР д/иммунохроматограф. качественного выявления крови в кале 1 опр. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 31"

    "Реагент 100мл д/лаб. исследований кровь баранья дефибринированная д/питательных сред стер. №1"

    Кол-во: 20

    Лот 8

    ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >

    Начальная цена

    2 121 024,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Приказ ГП НО "НОФ" № 540/21 от 08.12.21

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индикатор биологический БИК ДК-01-ИЛЦ д/контроля работы дез. камер д/опред. золотистого стафилококка штамм 906 №10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Индикатор биологический БИК ДК-02-ИЛЦ д/контроля работы дез. камер д/опред. микобактерий штамм В5 №10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Индикатор биологический БИК ДК-03-ИЛЦ д/контроля работы дез. камер д/опред. спор бациллюс цереус штамм 96 №10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Индикатор биологический БИК-ИЛЦ д/контроля воздушной стерилизации №6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Индикатор воздушной стерилизации Интест-В4 химич.однор. класс 4 и 5 180/60,180/60-1 №500"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "Индикатор воздушной стерилизации Интест-В4 химич.однор. с журналом класс 4 и 5 180/60,180/60-1 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Индикатор ИЭ-02 Винар д/паровой и воздушной стерилизации №500"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Индикатор паровой стерилизации Интест-П 134/5-02 №500"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Индикатор паровой стерилизации Интест-П с журналом 134/5-02 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Индикатор паровой стерилизации МедИС-В-Винар ОП химич. 180/60,180/60-1 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Рулон КЛИНИПАК д/мед. пар. плазм. и радиац. стер. плоские Тайвек/пленка 150мм/70м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации плоский 100мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации плоский 120мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации плоский 150мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации плоский 300мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации плоский 350мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации плоский 400мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации плоский 50мм*200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации плоский 75мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации со складкой 100мм/50мм/100м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации со складкой 150мм*50мм*100м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/паровой и газовой стерилизации со складкой 250мм/75мм/100м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/плазменной стерилизации плоский 250мм/70м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/плазменной стерилизации плоский 420мм/70м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/плазменной стерилизации плоский 50мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/плазменной стерилизации плоский 75мм/200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Рулон с индикатором КЛИНИПАК д/плазменной стерилизации плоский 75мм/70м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Тест-пакет Бови-Дик-Винар д/испытания паровых стерилизаторов 134 С/3,5мин №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 29"

    "Тест-пакет Бови-Дик-Винар д/испытания паровых стерилизаторов 134 С/3,5мин №6"

    Кол-во: 40

    Лот 9

    ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >

    Начальная цена

    7 989 147,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калибратор sCAL 3мл д/анализатора Konelab №10 981831"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Кюветы мультиячеистые Tencell Cuvettes д/анализатора Konelab Indiko 40*25 №12 984000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов 160мл д/анализатора Konelab д/опред. мочевой кислоты 1050 опр. №1 981788"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов 20мл д/анализатора Konelab д/опред. железа 2000 опр. №10 981236"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов 20мл д/анализатора Konelab д/опред. мочевины 1000 опр. №12 981820"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов 20мл д/анализатора Konelab д/опред. общ. белка 1600 опр. №12 981827"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов 20мл д/анализатора Konelab д/опред. общ. билирубина 530 опр. №4 981897"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов 240мл д/анализатора Konelab д/опред. холестерина 1200 опр. №1 981813"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов д/анализатора Konelab ЛДГ (SCE) 15*5мл №1 981781"

    Кол-во: 160

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов 3мл д/анализатора Konelab д/опред. С-реактивного белка 500 опр. №1 981933"

    Кол-во: 130

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов 5мл д/анализатора д/опред. гамма-глутамилтрансферазы 500 опр. №15 981778"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов 60мл д/анализатора Konelab д/опред. общ. белка Плюс №1 981826"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов BCG 20мл д/анализатора Konelab д/опред. альбумина 650 опр. №8 981767"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов God-Pod 240мл д/анализатора Konelab д/опред. глюкозы №1 981780"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов SCE 20мл д/анализатора Konelab д/опред. щелочной фосфатазы №10 981359"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Калибратор eCal д/анализатора Konelab №1 981830"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов 20мл д/анализатора Konelab д/опред. АлАт 1100 опр. №8 981769"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов 240мл д/анализатора Konelab д/опред. триглицеридов 1200 опр. №1 981786"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов Got 160мл д/анализатора Konelab д/опред. АсАт №1 981771"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов MB 100мл д/анализатора Konelab д/опред. креатинкиназы 560 опр. №1 981834"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Кюветы мультиячеистые Multicell Cuvettes д/анализатора Konelab, Indiko 60*18 №10 986000"

    Кол-во: 30

    Лот 10

    ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >

    Начальная цена

    12 725 437,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-система Тромбопластин L 10мл д/анализатора Helena д/опред. тромбопластина №10 5267L"

    Кол-во: 166

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов 100мл д/анализатора Helena д/опред. АЧТВ L кремниевый активатор №1 5560SLQ/5560"

    Кол-во: 114

    "Позиция 3"

    "Калибратор 4*1мл универсальный протромбинового времени №1 5504R"

    Кол-во: 46

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов д/анализатора Helena 10*1мл контроль качества норма №1 5186"

    Кол-во: 44

    "Позиция 5"

    "Набор контролей Routine Control A 1мл д/анализатора Helena патология №10 5187"

    Кол-во: 46

    "Позиция 6"

    "Тест-система д/опред. фибриногена по Клауссу 100 на 100-200 опр. №1 5376R"

    Кол-во: 74

    "Позиция 7"

    "Набор калибраторов Calibration Plasma 1мл д/анализатора Helena универсальный №10 5185"

    Кол-во: 45

    "Позиция 8"

    "Тест-система д/опред. Д-димера авто красный Д-димер 700 №1 5501"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов д/анализатора Helena 10*5мл д/опред. тромбинового времени тест-система №1 5377"

    Кол-во: 82

    "Позиция 10"

    "Контроль качества для тест-систем Д-димер высокий низкий №1 5509"

    Кол-во: 34

    "Позиция 11"

    "Тест-система д/опр. фибриногена по Клауссу, только тромбиновый реагент д/анализатора Helena №1 5378"

    Кол-во: 55

    "Позиция 12"

    "Тест-система д/опр. фибриногена по Клауссу, суспензия оптическая д/анализатора Helena №1 53765"

    Кол-во: 45

    "Позиция 13"

    "Буфер имидазоловый 25мл д/анализатора Helena №10 5375R"

    Кол-во: 25

    Лот 11

    ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >

    Начальная цена

    10 437 532,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.111

    Препараты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроль Брамс 16мл д/анализатора Брамс Криптор компакт Солюшн 3 №1 89983"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов BRAHMS PCT д/анализатора Брамс Криптор д/опред. прокальцитона 50 опр. №1 825.050"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Буфер Брамс д/анализатора Брамс Криптор №5 89970"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Контроль Брамс 16мл д/анализатора Брамс Криптор компакт Солюшн 1 №1 89981"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Контроль Брамс 16мл д/анализатора Брамс Криптор компакт Солюшн 2 №1 89982"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Контроль Брамс 16мл д/анализатора Брамс Криптор компакт Солюшн 4 №1 89984"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Плашка д/разбавления компакт Дилкап д/анализатора Брамс Криптор №30 89985"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Плашка д/реакций компакт Реакт д/анализатора Брамс Криптор №60 89986"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Экспресс-тест иммунохроматограф.д/полуколич. опр. прокальцитонина 25 исследований №1 106.025 PCT-Q"

    Кол-во: 5

    Лот 12

    ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >

    Начальная цена

    2 615 786,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.190

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор очищающий Cleanac 5л д/анализатора MEK №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Разбавитель изотонич. Изотонак-3 20л д/анализатора МЕК-640 I №1"

    Кол-во: 270

    "Позиция 3"

    "Раствор очищающий Cleanac-3 1л д/анализатора MEK №1 6201"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Раствор лизирующий Hemolyhnac 3N 1л д/анализатора MEK №1"

    Кол-во: 40

    Лот 13

    ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >

    Начальная цена

    773 477,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калибратор стандарт глюкозы 50мл раствор №1 REF866623"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Капилляр End to end 20мкл д/анализатора BST №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Концентрат системного раствора 500мл №1 866621С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Мембрана керамическая д/изм. глюкозы и лактата 2-х канальная №1 866641"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Чашечка д/образцов 2мл д/анализатора BST №1000 16001000"

    Кол-во: 30

    Лот 14

    ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >

    Начальная цена

    1 466 881,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кювета с шариками микро, 800 тестов д/коагулометра полуавтомат. Thrombostat №1 050-211"

    Кол-во: 66

    "Позиция 2"

    "Кювета д/коагулолометра ТУ-9398-003-92819512-2013 №200 928195512.001-002"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Жидкость чистящая 500мл д/анализатора Thrombolyzer №1 050-950"

    Кол-во: 35

    Лот 15

    ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >

    Начальная цена

    478 706,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Приказ ГП НО "НОФ" № 540/21 от 08.12.21

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроль гематологический CBC-3D N 2мл д/анализатора гематологич. норма фл. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Контроль гематологический CBC-3D L 2мл д/анализатора гематологич. низкий фл. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Контроль гематологический CBC-3D H 2мл д/анализатора гематологич. высокий фл. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Контроль гематологический Boule Con-Diff Normal 4,5мл д/анализатора гематологич. 16 параметров №1"

    Кол-во: 6

    Лот 16

    ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >

    Начальная цена

    7 639 501,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 2мл д/анализатора гематологич. №10 OWZG19"

    Кол-во: 230

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 5мл д/анализатора гематологич. t 2-8C №10 OWZG23"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Иннованс д/исслед. гемостаза д/опред. Д-димера 150 опр. №1 ОРВР03"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Чашечка д/образцов SAMPLE CUPS 4мл №100 424-1160-8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Пробирка реакционная SU-40 д/анализаторов CA №3000 90407219"

    Кол-во: 10

    Лот 17

    ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >

    Начальная цена

    653 298,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    приказ ГП НО "НОФ" №541/21 от 08.12.2021

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов ТироидИФА-ТТГ д/опред. ТТГ в крови №1 100-11"

    Кол-во: 26

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов ОнкоИФА-СА 125 д/опред. СА 125 96 опр. №1 100-211"

    Кол-во: 13

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов ГонадотропинИФА-ХГч д/опред. хорионического гонадотропина 96 опр. №1 100-07"

    Кол-во: 26

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов а-АМИЛАЗА-UTS 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. альфа-амилазы фл. №1 АА-09-010-100"

    Кол-во: 24

    Лот 18

    ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >

    Начальная цена

    293 085,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    приказ ГП НО "НОФ" №541/21 от 08.12.2021

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирка 0,5мл д/анализаторов Konelab Indiko д/проб №1 110011"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 2"

    "Фильтр гемоглобина д/гематологич. анализатора МЕК-7300 К №10 T802"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Трубка перистальтического насоса д/гематологич. анализатора МЕК-6318, 7222К №1"

    Кол-во: 10

    Лот 19

    ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >

    Начальная цена

    6 121 518,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    приказ ГП НО "НОФ" №541/21 от 08.12.2021

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов Ferritin 1*30мл+1*10мл+1*1мл калибратор д/опред. ферритина №1 51814001"

    Кол-во: 33

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов Ferritin 20мл д/анализатора биохимич. д/опред. ферритина №1 FN3452"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов 96мл д/анализатора биохимич. д/опред. лактата №1 LC2389"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Кассета сенсорная д/анализатора ABL/NPT 300 опр. №1 945-779"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов д/анализатора ABL 80 Basic контроли №1 944-309"

    Кол-во: 6

    Лот 20

    ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >

    Начальная цена

    4 347 856,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.140

    Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Среда питательная BD BACTEC Mycosis-IC/F д/культивирования грибов №50 442017"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Среда питательная BD ВАСТЕС Plus Anaerobic/F д/культивирования анаэробов №50 442022"

    Кол-во: 48

    "Позиция 3"

    "Среда питательная BD ВАСТЕС Plus Aerobic/F д/культивирования аэробов №50 442023"

    Кол-во: 48

    Лот 21

    ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >

    Начальная цена

    1 229 747,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.140

    Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Amicacin с амикацином 5г фл. №1 FD772"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L.J. Media Supplement w/ Sodium salicylate с салицилатом натрия 5г фл. №1 FD765"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L.J. Medium Supplement w/ Ethionamide с этионамидом 5г фл. №1 FD754"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Streptomycin со стрептомицином 5г №1 FD766"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Среда питательная Основа среды Левенштейна-Йенсена 500г №1 М162"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Kanamycin с канамицином 5г фл. №1 FD757"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Добавка к питательной среде с канамицином и полимиксином 6мг/15000МЕ №5 FD013-5VL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена с офлоксацином 5г фл. №1 FD760-1VL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Среда питательная Основа среды Левенштейна-Йенсена 500г № M1542"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Levofloxacin с левофлоксацином 5г фл. №1 FD758"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Isoniazide с изониазидом 5г фл. №1 FD756"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ D-Cycloserine 5гр Д-циклосерином фл. №1 FD752"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L.J. Medium Supplement w/ Ethambutol 5гр с этамбутолом фл. №1 FD753"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Capreomycin с капреомицином 5г фл. №1 FD750"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ p-Aminosalicylic acid 5гр с ПАСК фл. №1 FD761"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Среда питательная Основа среды Левенштейна-Йенсена модиф. аналог среды Финн II 500г №1 М162R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Rifampicin с рифампицином 5г №1 FD764"

    Кол-во: 3

    Лот 22

    ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >

    Начальная цена

    2 750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство д/экстракорпор. очищения крови Эфферон ЦТ №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Устройство д/экстракорпор. очищения крови Эфферон ЛПС №1"

    Кол-во: 10

    Лот 23

    ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >

    Начальная цена

    3 739 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    приказ ГП НО "НОФ" №541/21 от 08.12.2021

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стрип д/анализатора Лазурит д/предварительного разведения образцов 8 лунок №250"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Наконечник д/образцов д/анализатора №432"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Наконечник д/реагентов д/анализатора №432"

    Кол-во: 100

    Лот 24

    ЛОТ №24 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №24 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №24 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая_1 >

    Начальная цена

    10 426 821,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.126

    Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса высокой растяжимости с застежкой 10см*3м №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса высокой растяжимости с застежкой 8см*1,5м №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 3"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса высокой растяжимости с застежкой 8см*3м №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 4"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса высокой растяжимости с застежкой 8см*5м №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса средней растяжимости с застежкой 10см*3м №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 6"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса средней растяжимости с застежкой 10см*5м №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 7"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса средней растяжимости с застежкой 8см*1,5м №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса средней растяжимости с застежкой 8см*3м №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса средней растяжимости с застежкой 8см*5м №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов Клинса 125мл с крышкой стер. инд.уп. №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 11"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов Клинса 60мл с крышкой и ложкой стер. инд.уп. №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 12"

    "Пеленки Клинса ОП впитыв. 60см*60см №10"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 13"

    "Пеленки Клинса ОП впитыв. 60см*60см №30"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 14"

    "Пеленки Клинса ОП впитыв. 60см*60см №5"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 15"

    "Пеленки Клинса ОП впитыв. 60см*90см №10"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 16"

    "Пеленки Клинса ОП впитыв. 60см*90см №30"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 17"

    "Пеленки Клинса ОП впитыв. 60см*90см №5"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 18"

    "Пеленки Клинса ОП впитыв. д/детей 60см*60см №10"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 19"

    "Пеленки Клинса ОП впитыв. д/детей 60см*90см №10"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 20"

    "Салфетки влажные Клинса Очищающие д/ухода за лежачими больными р.L №40"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Салфетки влажные Клинса Очищающие с крышкой д/ухода за лежачими больными р.L №60"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Салфетки Клинса марлевые мед. стер. 10см*10см №10"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 23"

    "Салфетки Клинса марлевые мед. стер. 5см*5см №10"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 24"

    "Салфетки Клинса марлевые мед. стер. 7,5см*7,5см №10"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 25"

    "Салфетки Клинса марлевые мед. стер. двухслойные 16см*14см №10"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 26"

    "Салфетки Клинса марлевые мед. стер. двухслойные 45см*29см №5"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 27"

    "Бахилы мед. Клинса ПЭ гладк. ОП пар №50"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 28"

    "Клеенка подкладная детская Клинса Кидс с ПВХ покрытием с рисунком без окантовки 0,7м*1м №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 29"

    "Клеенка подкладная детская Клинса Кидс с ПВХ покрытием с рисунком без окантовки 1м*1,4м №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Клеенка подкладная Клинса с ПВХ покрытием д/взрослых 1м*1,4м №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 31"

    "Клеенка подкладная Клинса с ПВХ покрытием д/взрослых 2м*1,4м №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 32"

    "Маска мед. Клинса лицевая защ. трехслойная на резинках №50"

    Кол-во: 10000

    Лот 25

    ЛОТ №25 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №25 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №25 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары_1 >

    Начальная цена

    4 343 919,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.126

    Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Приказ ГП НО "НОФ" № 540/21 от 08.12.21

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт мед. эластичный Пеха-Хафт самофиксир. без латекса 4м*10см №1 9324862"

    Кол-во: 76

    "Позиция 2"

    "Бинт мед. эластичный Пеха-Хафт самофиксир. без латекса 4м*4см №1 932441/932483"

    Кол-во: 488

    "Позиция 3"

    "Бинт мед. эластичный Пеха-Хафт самофиксир. без латекса 4м*4см №1 9324871/9324671"

    Кол-во: 555

    "Позиция 4"

    "Бинт мед. эластичный Пеха-Хафт самофиксир. без латекса 4м*6см №1 932442/932484"

    Кол-во: 320

    "Позиция 5"

    "Бинт мед. эластичный Пеха-Хафт самофиксир. без латекса 4м*8см №1 932443/932485"

    Кол-во: 207

    "Позиция 6"

    "Бинт мед. эластичный Пеха-Хафт самофиксир. белый 4м*8см №1 932485"

    Кол-во: 511

    "Позиция 7"

    "Диспенсер Х-Вайпс малый д/салфеток, многоразовый из полипропилена №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Комплект белья операц. Фолиодрейп Протект Плюс 1 д/лапароскопии усиленный №6 9387092"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Комплект белья операц. Фолиодрейп Протект универсальный II ОП стер. №6 938706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Комплект белья операц. Фолиодрейп Протект универсальный комплект 1 №8 9387212"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Комплект белья операц. Фолиодрейп Протект универсальный комплект супер I усиленный ОП стер. №5 938707"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Крем д/зищиты рук и ухода за кожей Бактолан протект+пьюа защитный 100мл №1 9811371"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Крем д/рук Моликар Скин с креатином 200мл №1 995033"

    Кол-во: 49

    "Позиция 14"

    "Крем д/ухода за кожей Моликар Скин с цинком 200мл №1 995035"

    Кол-во: 67

    "Позиция 15"

    "Крем Моликар Скин защитный с креатином, миндальным маслом и гамамелисом 200мл №1 995086"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Крем Моликар Скин защитный с оксидом цинка 200мл №1 995035 2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Лосьон д/тела Моликар Скин аэрозоль с креатином и нейтральным рH 500мл №1 9950321"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Лосьон Моликар Скин д/тела с креатином 500мл №1 995032 1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Лосьон Моликар Скин моющий с пантенолом 500мл №1 995027,995027 1"

    Кол-во: 87

    "Позиция 20"

    "Маска защитная Фолиодресс Комфорт Перфект лицевая со спец. антимикр. микрофиль-тром ОП нестер. на завязках №50 9921431"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Набор д/вакуумной терапии ран Вивано Мед фоам ОП стер. р.М №10 409727"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Очки защитные Фолиодресс Ай Протект №5 992524"

    Кол-во: 65

    "Позиция 23"

    "Пена Моликар Скин Очищающая аэрозоль с креатином и нейтральным рH 400мл №1 995029, 995029 3"

    Кол-во: 183

    "Позиция 24"

    "Пластырь ДермаПласт инъекшн постинъекционный гипоалл. 4см*1,6см №250 535381"

    Кол-во: 49

    "Позиция 25"

    "Пластырь Космос водоотталкив. 6см*10см №5 535103"

    Кол-во: 44

    "Позиция 26"

    "Пластырь Космос Комфорт антисептич., пластинки №20 535873"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Пластырь Омнипласт фиксирующий на тканевой основе 2,5см*9,2м №1 900574"

    Кол-во: 622

    "Позиция 28"

    "Пластырь Омнипор фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе воздухопрониц. 2,5см*9,2м №1 900546"

    Кол-во: 172

    "Позиция 29"

    "Пластырь Омнипор фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе воздухопрониц. 2,5см*9,2м №12 900546"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 10см*10м №1 900603"

    Кол-во: 132

    "Позиция 31"

    "Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 15см*10м №1 900604"

    Кол-во: 52

    "Позиция 32"

    "Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 2,5см*10м №2 900606"

    Кол-во: 105

    "Позиция 33"

    "Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 20см*10м №1 900605"

    Кол-во: 138

    "Позиция 34"

    "Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 5см*10м №1 900602"

    Кол-во: 88

    "Позиция 35"

    "Пластырь Омнифилм фиксир. гипоаллерг. из прозрачной пленки 2,5см*9,2м №1 900422"

    Кол-во: 117

    "Позиция 36"

    "Повязка гидрогелевая Гидротак губчатая ОП стер. 10см/10см №10 6858329"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Повязка ГидроКлин гидроактивная с р-ром Рингера плюс с ПГМБ круглая д.5,5см №10 609606"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Повязка пластырного типа Гидрофилм IV из прозрачной пленки 7см*9см №50 6857400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Повязка пластырного типа Гидрофилм IV Контрол из прозрачной пленки 9*7см №50 6857410"

    Кол-во: 150

    "Позиция 40"

    "Повязка пластырного типа Космопор Ай.Ви. самоклеющаяся д/катетеров и канюль на нетканой основе 8см/6см №50 900805"

    Кол-во: 673

    "Позиция 41"

    "Повязка пластырного типа Космопор Е самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 10см/6см №25 901029"

    Кол-во: 156

    "Позиция 42"

    "Повязка пластырного типа Космопор Е самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 15см/8см №25 901033"

    Кол-во: 202

    "Позиция 43"

    "Повязка пластырного типа Космопор Е самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 20см/10см №25 901035"

    Кол-во: 98

    "Позиция 44"

    "Повязка пластырного типа Космопор Е самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 25см/10см №25 901036"

    Кол-во: 249

    "Позиция 45"

    "Повязка пластырного типа Космопор Е самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 35см/10см №25 9010370"

    Кол-во: 122

    "Позиция 46"

    "Повязка пластырного типа Космопор Е самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 7,2см/5см №50 901028"

    Кол-во: 676

    "Позиция 47"

    "Полотенце нетканое очищ. Вала Клин ролл 22*30см в рулоне №175 99225102, 992251"

    Кол-во: 110

    "Позиция 48"

    "Простыня операц. Фолиодрейп Протект ОП стер. двухсл. с отверстием четырехкратно упак. 75*45см №65 277503"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Рукавички Моликар Скин влажные моющие с алоэ вера, пантенолом и нейтральным pH №8 995083 0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Салфетки влажные Моликар Скин гигиенич. д/ухода за кожей №10 9951381 2"

    Кол-во: 43

    "Позиция 51"

    "Салфетки влажные Моликар Скин гигиенич. д/ухода за кожей №50 995082 0"

    Кол-во: 122

    "Позиция 52"

    "Салфетки влажные Моликар Скин д/ухода за кожей №50 995082"

    Кол-во: 402

    "Позиция 53"

    "Трусы мед. Моликар Мобайл д/взрослых впитывающие р.L №14 915833"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Халат операционный Фолиодресс Комфорт Урология с полотенцем ОП стер. р.XL №32 9929381"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Халат хир. Фолиодресс Протект Стандарт ОП стер. с креп. бумагой и полотенцами XL-140см №1 9921463,9928100"

    Кол-во: 11

    "Позиция 56"

    "Халат хир. Фолиодресс Протект Стандарт ОП стер. с креп. бумагой и полотенцами XXL-140см №1 9928110"

    Кол-во: 32

    "Позиция 57"

    "Чехол Фолиодрейп д/защиты камерных кабелей стер. 13*250см №70 258266"

    Кол-во: 9

    "Позиция 58"

    "Шапочка д/операц. Фолиодресс Кэп Комфорт Рондо плюс круглая ОП нестер. №100 9924671"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Шапочка мед. Фолиодресс Кэп Комфорт Универсал в форме берета, белая ОП нестер. №100 9924662, 992466"

    Кол-во: 41

    "Позиция 60"

    "Шапочка мед. Фолиодресс Кэп Комфорт Универсал в форме берета, зеленая ОП нестер. №100 992465"

    Кол-во: 29

    "Позиция 61"

    "Шапочка мед. Фолиодресс Кэп Комфорт Форм плюс с подкроенной затыл. частью, на резинке ОП нестер. №60 992468"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Шапочка мед. Фолиодресс Кэпс Комфорт Рондо ОП нестер. №100 992463"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Шапочка мед. Фолиодресс Кэпс Протект Универсал в форме берета, голубая №130 9924712, 992471"

    Кол-во: 9

    Лот 26

    ЛОТ №26 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №26 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №26 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >

    Начальная цена

    2 552 640,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Приказ ГП НО "НОФ" № 540/21 от 08.12.21

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дез. средство Авансепт 0,75л спрей №1"

    Кол-во: 285

    "Позиция 2"

    "Дез. средство Авансепт Актив 1л №1"

    Кол-во: 198

    "Позиция 3"

    "Дез. средство Авансепт Дент 1л №1"

    Кол-во: 99

    "Позиция 4"

    "Дез. средство Авансепт Клинер 1л №1"

    Кол-во: 99

    "Позиция 5"

    "Дез. средство Главмыло 1л жидкое мыло д/дозатора №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Дез. средство Главсепт 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Дез. средство Главхлор 1кг табл. №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Дез. средство ЛАКТО 1л с дозатором №1"

    Кол-во: 360

    "Позиция 9"

    "Дез. средство Мистраль 1л концентрат с дозатором №1"

    Кол-во: 198

    "Позиция 10"

    "Дез. средство Ока-Таб 1кг №1"

    Кол-во: 450

    "Позиция 11"

    "Дез. средство Поликлин 1л №1"

    Кол-во: 603

    "Позиция 12"

    "Дез. средство Поликлин 5л №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Дез. средство Поликлин-спрей 0,75л №1"

    Кол-во: 450

    "Позиция 14"

    "Дез. средство Славянка 1л №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 15"

    "Дез. средство Тотус 1л №1"

    Кол-во: 99

    "Позиция 16"

    "Дез. средство Тотус 5л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Дез. средство Чистея 1л жидкое мыло №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Дез. средство Чистея ЛЮКС 100мл кожный антисептик №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Дез. средство Чистея ЛЮКС 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Дез. средство Чистея плюс 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Мыло жидкое Чистея с антибактериальным эффектом 5л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Салфетки дезинф. Авансепт №70"

    Кол-во: 480

    "Позиция 23"

    "Салфетки дезинф. Этея №60"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "Средство моющее д/автоматического мытья в моечных машинах Авансепт 22 5л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Средство нейтрализующее д/автоматического мытья в моечных машинах Авансепт 26 5л №1"

    Кол-во: 20

    Лот 27

    ЛОТ №27 < Разные товары_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №27 < Разные товары_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №27 < Разные товары_1 >

    Начальная цена

    1 532 130,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце бум. V-сложения Профгигиена 25гр/м2 23см/23см №250 808251"

    Кол-во: 13000

    "Позиция 2"

    "Полотенце бум. V-сложения Профгигиена 35гр/м2 22см/22см №250 808240"

    Кол-во: 5000

    Лот 28

    ЛОТ №28 < Разные товары_2 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904133Подведение итогов не позднее ЛОТ №28 < Разные товары_2 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №28 < Разные товары_2 >

    Начальная цена

    965 799,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.111

    Фильтры для очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект фильтров ТИОН В120 д/очистителя-обеззараживателя воздуха №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Комплект фильтров ТИОН д/очистителя-обеззараживателя воздуха с фильтром ТИОН А №1"

    Кол-во: 120

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