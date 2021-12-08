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Номер извещения
32110904133
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_1126_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 20:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 429-04-04 доб. 220
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
ozp@gpnof.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихомирова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >
Начальная цена
6 976 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 136
ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >
Начальная цена
6 917 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.119
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 50
ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >
Начальная цена
5 355 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >
Начальная цена
2 176 606,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
Кол-во: 100
Кол-во: 600
Кол-во: 480
Кол-во: 300
ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >
Начальная цена
322 256,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 8
ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >
Начальная цена
1 327 195,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 8
ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >
Начальная цена
1 445 326,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 80
Кол-во: 40
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 2000
Кол-во: 20
ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >
Начальная цена
2 121 024,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 120
Кол-во: 40
ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >
Начальная цена
7 989 147,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 18
Кол-во: 160
Кол-во: 130
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 30
ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >
Начальная цена
12 725 437,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 166
Кол-во: 114
Кол-во: 46
Кол-во: 44
Кол-во: 46
Кол-во: 74
Кол-во: 45
Кол-во: 60
Кол-во: 82
Кол-во: 34
Кол-во: 55
Кол-во: 45
Кол-во: 25
ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >
Начальная цена
10 437 532,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.111
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >
Начальная цена
2 615 786,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 270
Кол-во: 60
Кол-во: 40
ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >
Начальная цена
773 477,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >
Начальная цена
1 466 881,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.51.53.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 66
Кол-во: 200
Кол-во: 35
ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >
Начальная цена
478 706,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 6
ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >
Начальная цена
7 639 501,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 230
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >
Начальная цена
653 298,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Кол-во: 26
Кол-во: 13
Кол-во: 26
Кол-во: 24
ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >
Начальная цена
293 085,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Кол-во: 30000
Кол-во: 10
Кол-во: 10
ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >
Начальная цена
6 121 518,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Кол-во: 33
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 6
ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >
Начальная цена
4 347 856,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 48
Кол-во: 48
ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >
Начальная цена
1 229 747,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >
Начальная цена
2 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 10
ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >
Начальная цена
3 739 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Кол-во: 20
Кол-во: 500
Кол-во: 100
ЛОТ №24 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №24 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая_1 >
Начальная цена
10 426 821,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.126
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 3000
Кол-во: 4000
Кол-во: 300
Кол-во: 4000
Кол-во: 3000
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 30000
Кол-во: 30000
Кол-во: 1200
Кол-во: 1200
Кол-во: 1200
Кол-во: 1200
Кол-во: 1200
Кол-во: 1200
Кол-во: 1200
Кол-во: 1200
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
Кол-во: 5000
Кол-во: 8000
Кол-во: 5000
Кол-во: 15000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 10000
ЛОТ №25 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №25 < Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары_1 >
Начальная цена
4 343 919,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.126
46.46.2
Кол-во: 76
Кол-во: 488
Кол-во: 555
Кол-во: 320
Кол-во: 207
Кол-во: 511
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 49
Кол-во: 67
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 14
Кол-во: 87
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 65
Кол-во: 183
Кол-во: 49
Кол-во: 44
Кол-во: 20
Кол-во: 622
Кол-во: 172
Кол-во: 1
Кол-во: 132
Кол-во: 52
Кол-во: 105
Кол-во: 138
Кол-во: 88
Кол-во: 117
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 150
Кол-во: 673
Кол-во: 156
Кол-во: 202
Кол-во: 98
Кол-во: 249
Кол-во: 122
Кол-во: 676
Кол-во: 110
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 43
Кол-во: 122
Кол-во: 402
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 32
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 41
Кол-во: 29
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 9
ЛОТ №26 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №26 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >
Начальная цена
2 552 640,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.20.14.000
46.46.2
Кол-во: 285
Кол-во: 198
Кол-во: 99
Кол-во: 99
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 360
Кол-во: 198
Кол-во: 450
Кол-во: 603
Кол-во: 40
Кол-во: 450
Кол-во: 90
Кол-во: 99
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 480
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Кол-во: 20
ЛОТ №27 < Разные товары_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №27 < Разные товары_1 >
Начальная цена
1 532 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.20.14.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13000
Кол-во: 5000
ЛОТ №28 < Разные товары_2 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №28 < Разные товары_2 >
Начальная цена
965 799,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
28.25.14.111
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 120
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