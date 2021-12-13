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    Главная / Торги / Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. Ограждение

    Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. Ограждение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899647Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. ОграждениеВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. Ограждение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    193_ограждение.rar

    Протокол_итоги.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. Ограждение

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899647Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. ОграждениеВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 07:0013.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110899647Дата и время вскрытия заявок Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. ОграждениеВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899647Подведение итогов не позднее Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. ОграждениеВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма. Ограждение

    Начальная цена

    206 496,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    42.99.19

    Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107915/name/61b6e72be5f863.00547138

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 165.00000

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