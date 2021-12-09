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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы контроля загазованности помещений гаражных боксов, системы автоматического контроля воздушной среды и аварийной вентиляции гаражных боксов на объектах Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитальных вложений на 2021 г.

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы контроля загазованности помещений гаражных боксов, системы автоматического контроля воздушной среды и аварийной вентиляции гаражных боксов на объектах Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитальных вложений на 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:5909.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899688Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы вентиляцииПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы контроля загазованности помещений гаражных боксов, системы автоматического контроля воздушной среды и аварийной вентиляции гаражных боксов на объектах Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитальных вложений на 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2___Техническая_часть.rar

    Документация_370_2021_МИ.docx

    Извещение_370_2021_МИ.doc

    Приложение__1___Проект_договора.docx

    Приложение__3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Протокол_итоговый_370_2021_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    Zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы вентиляции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899688Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы вентиляцииПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы вентиляции

    Начальная цена

    648 389,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106885/name/61b32539cb16a4.33614655

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 14.00000

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