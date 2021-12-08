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    Главная / Торги / Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»

    Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009926Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009926

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3. Договор поставки (рамочный) СТНГ-ЗКП_02.08.2021.doc

    4. Приложения к Договору поставки_ 02.08.2021.doc

    2. Форма_ТКП.xlsx

    1. Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009926Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009926Подведение итогов не позднее Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009926Подведение итогов не позднее Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общераспространенных полезных ископаемых для проекта Уч «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    23 734 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень из гравия фр. 5-20"

    Кол-во: 4361

    "Позиция 2"

    "Песок"

    Кол-во: 3550.4

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