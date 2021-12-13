Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчатки)

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчатки)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899582Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчатки) (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.ЛипецкПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899582

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчатки)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Рукавицы__перчатки_338.rar

    32110899582_итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Юридический адрес

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    Почтовый адрес

    398059

    Контактный телефон

    +7 4742 50-57-40

    Факс

    +7 4742 22-44-36

    Адрес электронной почты

    okz1@oblgas.lipetsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федянин Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчатки) (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899582Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчатки) (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.Липецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчатки) (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.

    Начальная цена

    2 328 837,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    46.42

    Торговля оптовая одеждой и обувью

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110724/name/61b98c5aeb6386.76722056

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая одеждой и обувью"

    Кол-во: 24843.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087070
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 930 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211063091
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ, СпецОдежды и СпецОбуви в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ,...
    589616
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    79 975 841
    Лоты:
    2
    Регионы 6:
    Оренбургская область
    Все регионы
    Оренбургская область, Тюменская область, Воронежская область, Омская область, Архангельская область, Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087043
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    19 761 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211086914
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594546
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    459 208
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211085356
    МИ №1180/МИ - Поставка специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты 359/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    МИ №1180/МИ - Поставка специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты...
    594320
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 673 075
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211054513
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    589568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 426 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211083540
    Поставка спецодежды
    Поставка спецодежды
    594051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    5 743 699
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕР
    Маркетинговые исследования № 32211082323
    МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СПЕЦОДЕЖДЫ
    МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СПЕЦОДЕЖДЫ
    593868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    182 356
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить