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    Главная / Торги / Выполнение работ по реконструкции газовой котельной, замене котла на объекте Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенного в План капитальных вложений на 2021 год

    Выполнение работ по реконструкции газовой котельной, замене котла на объекте Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенного в План капитальных вложений на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:5909.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899570Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции газовой котельной, замене котлаПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899570

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по реконструкции газовой котельной, замене котла на объекте Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенного в План капитальных вложений на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_369_2021_МИ.docx

    Извещение_369_2021_МИ.doc

    Приложение__2___Техническая_часть.zip

    Приложение__3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение__1__Проект_договора.doc

    Протокол_итоговый_369_2021_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции газовой котельной, замене котла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899570Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции газовой котельной, замене котлаПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции газовой котельной, замене котла

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    41.20.4

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106874/name/61b324411f8a77.18225419

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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