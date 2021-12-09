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    Главная / Торги / Закупка запчастей для спецтехники

    Закупка запчастей для спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112345Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей для спецтехникиБелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112345

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей для спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация_ПК_ТМЦ..xls

    Прил._1_ТФ_закупки_ТМЦ_2021_резидент.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ__6.0.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 3-03-15

    Факс

    +7 34792 3-03-15

    Адрес электронной почты

    plitvinov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинов Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей для спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112345Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей для спецтехникиБелорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 11:0009.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112345Дата и время вскрытия заявок Закупка запчастей для спецтехникиБелорецк

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 13:0030.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112345Подведение итогов не позднее Закупка запчастей для спецтехникиБелорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112345Подведение итогов не позднее Закупка запчастей для спецтехникиБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей для спецтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    24

    Металлы основные

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выключатель масляный ВМП-10-630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "выключатель масляный ВМЭ-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "насос БГ-11-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "гидроцилиндр 1080.30.100СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "вал ходовой 1080.33.57-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "вал вставка 1080.28.40-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "колесо зубчатое 1080.28.11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "вал трехшлицевой 1080.28.19-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "вал боковой 1080.33.51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ползун 1080.05.307"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "втулка 1080.05.382"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "втулка 1080.05.392"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "втулка 1080.05.311"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "втулка 1080.05.312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "шайба 1080.05.381"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "полухомут 1080.30.08"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "крышка 1080.16.34"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "шкив фрикционный 1080.05.337"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "вал-шестерня 1080.20.402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "шестерня 1080.16.40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "шестерня 1080.05.372"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "шкив 1080.28.23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "вал напорный 1080.05.379"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "вал шестерня 1080.05.341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "вал боковой 1080.33.51-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "шестерня 1080.33.50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "колесо зубчатое 1080.20.416-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "шестерня 1080.16.03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "втулка 1080.33.39"

    Кол-во: 2

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