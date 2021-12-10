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Номер извещения
ГП112343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sljunin@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слюнин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 03:00 GMT +310.12.2021 03:0010.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112343Дата и время окончания срока приема заявок Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 17:0031.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112343Подведение итогов не позднее Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 3500
Кол-во: 2500
Кол-во: 2500
Кол-во: 2500
Кол-во: 150
Кол-во: 800
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