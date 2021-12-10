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    Главная / Торги / Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528

    Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 03:0010.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112343Дата и время окончания срока приема заявок Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112343

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ_РПБК.DOCX

    Запрос_по_заявке___38528___ЗАПОЛНИТЬ_.xlsx

    Информация_по_ТК.docx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_ООО_РПБК.docx

    Отгрузочные_реквизиты_для_ООО_РПБК.doc

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 03:00 GMT +310.12.2021 03:0010.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112343Дата и время окончания срока приема заявок Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 17:0031.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112343Подведение итогов не позднее Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112343Подведение итогов не позднее Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроды УОНИ, электроды ОК, электроды угольные омедненные, проволока сварочная для ООО «РПБК» по заявке № 38528

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод УОНИ 13/65 D3мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "Электрод УОНИ 13/65 D3мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Электрод УОНИ 13/65 D4мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "Электрод УОНИ 13/65 D4мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Электрод УОНИ 13/65 D5мм"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 6"

    "Электрод УОНИ 13/65 D5мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 7"

    "Электрод ОК 46.00.д 3 мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 8"

    "Электрод ОК 46.00.д 3 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Электрод ОК 46.00 4.0х450мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 10"

    "Электрод ОК 46.00 4.0х450мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Электрод угольный омедненный D8мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 12"

    "Электрод угольный омедненный D8мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Электрод угольный омедненный D10мм"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 14"

    "Электрод угольный омедненный D10мм"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 15"

    "Электрод угольный омедненный D12мм"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 16"

    "Электрод угольный омедненный D12мм"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 17"

    "Проволока сварочная D 0,8мм 08Г2С"

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "Проволока сварочная омедненная D 1,2мм 08Г2С"

    Кол-во: 800

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