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    Главная / Торги / Поставка лекарственного препарата Бевацизумаб

    Поставка лекарственного препарата Бевацизумаб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901571Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственного препарата БевацизумабОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110901571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственного препарата Бевацизумаб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол___32110901571_рассмотрения_вторых_частей_заявок_на_участие_в_аукционе_в.pdf

    Документация_Бевацизумаб_400_мг_МСП.docx

    Проект_договора_Бевацизумаб_400_мг_МСП.docx

    РНМЦД_Бевацизумаб_400_мг_МСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
    Все закупки и тендеры ГКУ ЦОЗ

    Юридический адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Почтовый адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    3532 доб.47-14-36

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    iwr@mail.orb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ряполова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственного препарата Бевацизумаб

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901571Подведение итогов не позднее Поставка лекарственного препарата БевацизумабОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственного препарата Бевацизумаб

    Начальная цена

    22 882 598,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ ОРЕНБУРГСКАЯ РБ
    Все закупки и тендеры ГАУЗ ОРЕНБУРГСКАЯ РБ

    Адрес местонахождения

    460041, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, Ш НЕЖИНСКОЕ, ДОМ 4,

    460041, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, Ш НЕЖИНСКОЕ, ДОМ 4

    Наименование заказчика

    ГАУЗ ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА Г.ОРЕНБУРГА
    Все закупки и тендеры ГАУЗ ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА Г.ОРЕНБУРГА

    Адрес местонахождения

    460048, ОБЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, Г. Оренбург, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 140В,

    460048, ОБЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, Г. Оренбург, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 140В

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.211

    Препараты противоопухолевые

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116126/name/61c063e5eebd13.17289907

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая фармацевтической продукцией"

    Кол-во: 480.00000

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    • До 3 лет
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