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Номер извещения
32110901571
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лекарственного препарата Бевацизумаб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 00:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Почтовый адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Контактный телефон
3532 доб.47-14-36
Факс
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Адрес электронной почты
iwr@mail.orb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ряполова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лекарственного препарата Бевацизумаб
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лекарственного препарата Бевацизумаб
Начальная цена
22 882 598,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ ОРЕНБУРГСКАЯ РБ
Все закупки и тендеры ГАУЗ ОРЕНБУРГСКАЯ РБ
Адрес местонахождения
460041, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, Ш НЕЖИНСКОЕ, ДОМ 4,
460041, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, Ш НЕЖИНСКОЕ, ДОМ 4
Наименование заказчика
ГАУЗ ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА Г.ОРЕНБУРГА
Все закупки и тендеры ГАУЗ ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА Г.ОРЕНБУРГА
Адрес местонахождения
460048, ОБЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, Г. Оренбург, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 140В,
460048, ОБЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, Г. Оренбург, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 140В
21.20.10.211
21.20
Документация лота
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 480.00000
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