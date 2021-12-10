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Номер извещения
ГП112414
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1255
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
AndreevAS@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 17:30 GMT +310.12.2021 17:3010.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112414Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТОМосква
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 17:3010.01.2022 17:3010.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112414Подведение итогов не позднее Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТОМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Фильтр масляный двигателя 60034226 – 8шт. 2. Фильтр тонкой очистки топлива B222100000424 – 12шт. 3. Фильтр грубой очистки топлива 60208879 – 12шт. 4. Водосепаратор В222100000363 – 80шт. 5. Фильтр воздушный Большой В222100000363 – 8шт. 6. Фильтр воздушный Малый (элемент безопасности) В222100000364 – 8шт. 7. Ремень привода генератора A230106000352 – 6шт. 8. Фильтр гидравлического масла ВОЗВРАТНЫЙ 60208879 – 8шт. 9. Фильтр масла АКПП B222100000106 – 16шт. 10. Фильтр масляный двигателя 60034227 – 44шт. 11. Фильтр тонкой очистки топлива 60159534 (на движке) – 72шт. 12. Фильтр грубой очистки топлива 60288129 (на движке) – 44шт. 13. Фильтр воздушный БОЛЬШОЙ A222100000582 – 38шт. 14. Фильтр воздушный МАЛЫЙ A222100000574 – 38шт. 15. Ремень привода генератора 60212805 – 24шт. 16. Фильтр гидравлического масла B222100000451 – 28шт. 17. Фильтр гидравлического масла шасси B222100000257 – 40шт. 18. Элемент фильтра 60097451 – 22шт. 19. Фильтр масла АКПП 60016394 – 72шт. 20. Фильтр масляный двигателя 60247449 – 28шт. 21. Фильтр тонкой очистки топлива 60013292 – 28шт. 22. Фильтр грубой очистки топлива 60125019 – 28шт. 23. Водосепаратор 60168540 – 28шт. 24. Фильтр воздушный комплект 60348780 – 16шт. 25. Фильтр осушителя воздушного компрессора 643192 – 16шт. 26. Ремень приводной 60339522 – 7шт. 27. Ремень приводной 60350359 – 7шт. 28. Фильтр гидравлического масла шасси B222100000601 – 10шт. 29. Фильтр масляный двигателя 60170846 – 16шт. 30. Ремень помпы поликлиновой 60359208 – 7шт. 31. Фильтр гидравлического масла возвратный 60101256 – 42шт. 32. Фильтр масляный двигателя 60247038 – 32шт. 33. Фильтр грубой очистки топлива A222100000207 (у бака) – 32шт. 34. Ремень привода генератора B230106000111 – 12шт. 35. Фильтр гидравлического масла ВОЗВРАТНЫЙ большой 60193266 – 10шт. 36. Фильтр масляный 4000076270 – 100шт. 37. Фильтр первичный воздушный двигателя 4000044230 – 100шт. 38. Фильтр вторичный воздушный двигателя 4000044240 – 100шт. 39. Фильтр топливный 4000079430 – 100шт. 40. Картридж гидравлического фильтра - Рабочие движение 2427002910 – 200шт. 41. Картридж гидравлического фильтра – Передвижение 2427003110 – 200шт. 42. Фильтр масляный 2427003080 – 88шт. 43. Фильтр топливный 2427003070 – 88шт. 44. Фильтр первичный воздушный двигателя 2324005070 – 88шт. 45. Фильтр вторичный воздушный двигателя 2326001910 – 88шт. 46. Ремень 2324001830 – 44шт. 47. Фильтр гидравлический малый 0032167 – 5шт. 48. Фильтр гидравлический большой 32167 – 5шт. 49. Фильтр низкого давления MI000354 – 5шт. 50. Фильтр высокого давления МI000351 – 27шт. 51. Фильтр низкого давления MI000356 – 22шт. 52. Фильтр гидравлический MFCRE025CD1 – 4шт. 53. Фильтр гидравлический CHP282C10XN – 4шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, (50 км на Серверо-Запад), Территория АГХКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
45.31.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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Кол-во: 7
Кол-во: 10
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Кол-во: 32
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Кол-во: 100
Кол-во: 100
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Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 88
Кол-во: 88
Кол-во: 88
Кол-во: 88
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Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 27
Кол-во: 22
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