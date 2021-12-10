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    Главная / Торги / Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТО

    Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:3010.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112414Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТОМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-840

    Наименование закупки

    Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    211101_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ.ред.4__Верейская_29с33__Сбербанк.pdf

    211109_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.4.doc

    Информационная_карта_запроса_предложений_расходные_материалы.doc

    Техническое_задание_расходные_материалы.docx

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1255

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    AndreevAS@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 17:30 GMT +310.12.2021 17:3010.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112414Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТОМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 17:3010.01.2022 17:3010.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112414Подведение итогов не позднее Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТОМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 17:3010.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112414Подведение итогов не позднее Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных запчастей, фильтров и ремней для проведения ТО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Фильтр масляный двигателя 60034226 – 8шт. 2. Фильтр тонкой очистки топлива B222100000424 – 12шт. 3. Фильтр грубой очистки топлива 60208879 – 12шт. 4. Водосепаратор В222100000363 – 80шт. 5. Фильтр воздушный Большой В222100000363 – 8шт. 6. Фильтр воздушный Малый (элемент безопасности) В222100000364 – 8шт. 7. Ремень привода генератора A230106000352 – 6шт. 8. Фильтр гидравлического масла ВОЗВРАТНЫЙ 60208879 – 8шт. 9. Фильтр масла АКПП B222100000106 – 16шт. 10. Фильтр масляный двигателя 60034227 – 44шт. 11. Фильтр тонкой очистки топлива 60159534 (на движке) – 72шт. 12. Фильтр грубой очистки топлива 60288129 (на движке) – 44шт. 13. Фильтр воздушный БОЛЬШОЙ A222100000582 – 38шт. 14. Фильтр воздушный МАЛЫЙ A222100000574 – 38шт. 15. Ремень привода генератора 60212805 – 24шт. 16. Фильтр гидравлического масла B222100000451 – 28шт. 17. Фильтр гидравлического масла шасси B222100000257 – 40шт. 18. Элемент фильтра 60097451 – 22шт. 19. Фильтр масла АКПП 60016394 – 72шт. 20. Фильтр масляный двигателя 60247449 – 28шт. 21. Фильтр тонкой очистки топлива 60013292 – 28шт. 22. Фильтр грубой очистки топлива 60125019 – 28шт. 23. Водосепаратор 60168540 – 28шт. 24. Фильтр воздушный комплект 60348780 – 16шт. 25. Фильтр осушителя воздушного компрессора 643192 – 16шт. 26. Ремень приводной 60339522 – 7шт. 27. Ремень приводной 60350359 – 7шт. 28. Фильтр гидравлического масла шасси B222100000601 – 10шт. 29. Фильтр масляный двигателя 60170846 – 16шт. 30. Ремень помпы поликлиновой 60359208 – 7шт. 31. Фильтр гидравлического масла возвратный 60101256 – 42шт. 32. Фильтр масляный двигателя 60247038 – 32шт. 33. Фильтр грубой очистки топлива A222100000207 (у бака) – 32шт. 34. Ремень привода генератора B230106000111 – 12шт. 35. Фильтр гидравлического масла ВОЗВРАТНЫЙ большой 60193266 – 10шт. 36. Фильтр масляный 4000076270 – 100шт. 37. Фильтр первичный воздушный двигателя 4000044230 – 100шт. 38. Фильтр вторичный воздушный двигателя 4000044240 – 100шт. 39. Фильтр топливный 4000079430 – 100шт. 40. Картридж гидравлического фильтра - Рабочие движение 2427002910 – 200шт. 41. Картридж гидравлического фильтра – Передвижение 2427003110 – 200шт. 42. Фильтр масляный 2427003080 – 88шт. 43. Фильтр топливный 2427003070 – 88шт. 44. Фильтр первичный воздушный двигателя 2324005070 – 88шт. 45. Фильтр вторичный воздушный двигателя 2326001910 – 88шт. 46. Ремень 2324001830 – 44шт. 47. Фильтр гидравлический малый 0032167 – 5шт. 48. Фильтр гидравлический большой 32167 – 5шт. 49. Фильтр низкого давления MI000354 – 5шт. 50. Фильтр высокого давления МI000351 – 27шт. 51. Фильтр низкого давления MI000356 – 22шт. 52. Фильтр гидравлический MFCRE025CD1 – 4шт. 53. Фильтр гидравлический CHP282C10XN – 4шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, (50 км на Серверо-Запад), Территория АГХКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки на склад Покупателя в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    45.31.12.000

    Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный двигателя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Фильтр тонкой очистки топлива"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Фильтр грубой очистки топлива"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Водосепаратор"

    Кол-во: 80

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный Большой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Фильтр воздушный Малый (элемент безопасности)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Ремень привода генератора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Фильтр гидравлического масла ВОЗВРАТНЫЙ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Фильтр масла АКПП"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Фильтр масляный двигателя"

    Кол-во: 44

    "Позиция 11"

    "Фильтр тонкой очистки топлива"

    Кол-во: 72

    "Позиция 12"

    "Фильтр грубой очистки топлива"

    Кол-во: 44

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный БОЛЬШОЙ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 14"

    "Фильтр воздушный МАЛЫЙ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 15"

    "Ремень привода генератора"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "Фильтр гидравлического масла"

    Кол-во: 28

    "Позиция 17"

    "Фильтр гидравлического масла шасси"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Элемент фильтра"

    Кол-во: 22

    "Позиция 19"

    "Фильтр масла АКПП"

    Кол-во: 72

    "Позиция 20"

    "Фильтр масляный двигателя"

    Кол-во: 28

    "Позиция 21"

    "Фильтр тонкой очистки топлива"

    Кол-во: 28

    "Позиция 22"

    "Фильтр грубой очистки топлива"

    Кол-во: 28

    "Позиция 23"

    "Водосепаратор"

    Кол-во: 28

    "Позиция 24"

    "Фильтр воздушный комплект"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Фильтр осушителя воздушного компрессора"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Ремень приводной"

    Кол-во: 7

    "Позиция 27"

    "Ремень приводной"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Фильтр гидравлического масла шасси"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Фильтр масляный двигателя"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Ремень помпы поликлиновой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Фильтр гидравлического масла возвратный"

    Кол-во: 42

    "Позиция 32"

    "Фильтр масляный двигателя"

    Кол-во: 32

    "Позиция 33"

    "Фильтр грубой очистки топлива"

    Кол-во: 32

    "Позиция 34"

    "Ремень привода генератора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Фильтр гидравлического масла ВОЗВРАТНЫЙ большой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Фильтр первичный воздушный двигателя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Фильтр вторичный воздушный двигателя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Картридж гидравлического фильтра - Рабочие движение"

    Кол-во: 200

    "Позиция 41"

    "Картридж гидравлического фильтра - Передвижение"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 88

    "Позиция 43"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 88

    "Позиция 44"

    "Фильтр первичный воздушный двигателя"

    Кол-во: 88

    "Позиция 45"

    "Фильтр вторичный воздушный двигателя"

    Кол-во: 88

    "Позиция 46"

    "Ремень"

    Кол-во: 44

    "Позиция 47"

    "Фильтр гидравлический малый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Фильтр гидравлический большой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Фильтр низкого давления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Фильтр высокого давления"

    Кол-во: 27

    "Позиция 51"

    "Фильтр низкого давления"

    Кол-во: 22

    "Позиция 52"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 4

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