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    Главная / Торги / Закупка Rexroth для нужд ЧФ ПАО «Уралкуз»

    Закупка Rexroth для нужд ЧФ ПАО «Уралкуз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 07:0021.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112341Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Rexroth для нужд ЧФ ПАО «Уралкуз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_спецификации_на_поставку_товара.doc

    7100013442_ТЗ_Rexroth_клапан_обратный.docx

    7100013445_ТЗ_Rexroth_ГР.docx

    новая_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    ТЗ_Клапан_RR.docx

    Проект_договора_НЕРЕЗИДЕНТЫ_clean.docx

    7100013435_ТЗ_насос_Rexroth_A7.docx

    7100013438_ТЗ_Rexroth_клапан_предохранительный.docx

    7100013439_ТЗ_Rexroth_клапан_редукционный.docx

    договр.doc

    7100013440_ТЗ_Rexroth_клапан_предохранительный.docx

    7100013441_ТЗ_Rexroth_клапан_наполнения.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    351689-27-94

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    ksafonova@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ксения Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 07:00 GMT +321.12.2021 07:0021.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112341Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112341Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112341Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP - ЧФ ПАО "Уралкуз", 454038, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.140

    Арматура предохранительная

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос «Rexroth» A7 VLO 250 DR/63-VPB 01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DBDS 6 K1Х/200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DBDS 20 K1Х/315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DBDS 30K1Х/315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DBDS 10Р1Х/315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DB 20-2-5X/315XYU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DB 20-2-5X/100ХYU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DBW 20 B2-5X/315-S6E G24 N9K4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DBW 30 B2-5X/350-S6E G24 N9K4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DB3U 20-E2-5X/315 Y 6EG24N9K4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Гидрораспределитель «Rexroth» 4WE 10 J5X/EG24N9K4/M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Гидрораспределитель «Rexroth» 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Гидрораспределитель «Rexroth» 4WE 10 E5X/EG24N9K4/M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Гидрораспределитель «Rexroth» 4WE 6 D6X/EG24N9K4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Гидрораспределитель «Rexroth» 3WE 6 A6X/EG24N9K4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Гидрораспределитель «Rexroth» 4WEH 16 E7X/6EG24N9ETK4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "КЛАПАН REX DBW30B2-5X\350-S6SMG24N9K4B12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Клапан наполнения «Rexroth» SF 200 A 1-1-4X/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Клапан обратный «Rexroth» S 82 P 3 – 1X/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DBDS 30Р1Х/315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Клапан редукционный «Rexroth» DR6-5-5X/100 Y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Клапан редукционный «Rexroth» DR 10-5-5x/100 Y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Клапан редукционный «Rexroth» DR 20-5-5x/200 Y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Клапан редукционный «Rexroth» DR 30-5-5x/315Y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Клапан редукционный «Rexroth» DRE 20x/200YG24K4M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клапан редукционный «Rexroth» ZDR 6 DP 2-4X/75 Y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Клапан предохранительный «Rexroth» DBDS 10K1Х/315"

    Кол-во: 1

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