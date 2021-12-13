Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка молочной продукции

    Поставка молочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молочной продукцииг. Н.Новгород, ул. Березовская, д.18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110899406

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка молочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 09:27

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение.docx

    Протокол__рассмотрения_и_оценки_заявок___копия.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ
    Все закупки и тендеры САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ

    Юридический адрес

    603079, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕРЕЗОВСКАЯ, 18,

    Почтовый адрес

    603079, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.18

    Контактный телефон

    +7 831 423-51-32

    Факс

    +7 831 279-19-72

    Адрес электронной почты

    sp-nmz2009@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заботин Валерий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Н.Новгород, ул. Березовская, д.18

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899406Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукцииг. Н.Новгород, ул. Березовская, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молочной продукции

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Перечень продуктов питания в соответствии с п.17 Количество продуктов питания не может быть определено.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    с 01.01.2022 г. до полного исполнения сторонами обязательства Не равными партиями в объемах и в сроки, указанные в заявках Заказчика в соответствии с графиком поставки. Ежедневно с 06-00 час. до 14-00 час (иное допускается в исключительных случаях по заявкам Заказчика) Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной на основании счёта-фактуры (или счета). Аванс не предусмотрен.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ
    Все закупки и тендеры САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ

    Адрес местонахождения

    603079, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕРЕЗОВСКАЯ, 18,

    603079, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.18

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.121

    Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51.1

    Производство питьевого молока и питьевых сливок

    Документация лота

    молоко.xls

    03.12.2021

    извещение.docx

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109363/name/61b83a24d621b2.05700445

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "молоко не менее 3,2% жирности"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "творог не менее 9 % жирности"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "ряженка не менее 3,2% жирности"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "сметана не менее 20% жирности"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "масло сливочное"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "кефир не менее 3,2% жирности"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014516
    Закупка топлива (б. Заполярная)
    Закупка топлива (б. Заполярная)
    594989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202111
    ЗП-075-2022 Металлопродукция на Юрубчено-Тохомское НГКМ
    ЗП-075-2022 Металлопродукция на Юрубчено-Тохомское НГКМ
    594986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП011863
    Поставка многофункционального пакета присадок
    Поставка многофункционального пакета присадок
    583315
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202108
    Проведение работ по исследованию опасности и работоспособности (HAZOP) с анализом необходимых функций безопасности (контуров ПАЗ) проектируемой системы ПАЗ и назначением им уровней полноты безопасности (SIL)
    Проведение работ по исследованию опасности и работоспособности (HAZOP) с анализом необходимых...
    594980
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014515
    Поставка лазерных совместимых картриджей для КМТ
    Поставка лазерных совместимых картриджей для КМТ
    594984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014476
    Поставка пропановых баллонов для нужд АО «СТНГ» на объект КС-1 «Салдыкельская» Этап 5.1
    Поставка пропановых баллонов для нужд АО «СТНГ» на объект КС-1 «Салдыкельская» Этап 5.1
    594751
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 814 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090280
    Поставка радиаторов и водогрейных котлов центрального отопления
    Поставка радиаторов и водогрейных котлов центрального отопления
    594900
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    749 546
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090315
    Поставка котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления
    Поставка котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды или пара...
    594903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 090 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить