Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

с 01.01.2022 г. до полного исполнения сторонами обязательства Не равными партиями в объемах и в сроки, указанные в заявках Заказчика в соответствии с графиком поставки. Ежедневно с 06-00 час. до 14-00 час (иное допускается в исключительных случаях по заявкам Заказчика) Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной на основании счёта-фактуры (или счета). Аванс не предусмотрен.