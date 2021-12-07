Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009925 Уникальный номер закупки Номер закупки GSPM0075 Наименование закупки Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»

Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация» Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718 Почтовый адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1 Контактный телефон +7 921 919-76-57 Факс Адрес электронной почты semushinel@gsp-m.ru Ф.И.О. контактного лица Семушин Егор Леонидович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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