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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 17:0007.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009925

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0075

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__АП009925_от_20_января_2022г..pdf

    Форма ТКП (GSPM0075).xlsx

    Техническое задание Р-600 CRC-Evans (AW GSPM0075).docx

    Договор (GSPM0075).zip

    Конкурсная документация (GSPM0075).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 921 919-76-57

    Факс

    Адрес электронной почты

    semushinel@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 17:00 GMT +307.12.2021 17:0007.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 17:0010.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009925Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009925Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    30.20.31.117

    Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1138476/name/61eab4626e8ac6.34627002

    21.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт М8-1,25*20мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Винт М8-1,25*40мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Кабель питания-управления с разьем в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Кабель с разъёмами.От двигателя к контроллеру.24 В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Блок питания,36 Вольт,6,8 Aмпер,240 Вт.P-260,P-600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой в комплекте позит. 75 фут."

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Кабель негатив 75 фут"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Кабель с разьемами,24в,L=30м, Fronius"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Кабель 5 конт. С разьемами 24в,L=2м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Контрольный кабель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Адаптер контрольного кабеля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Горелка для MIG сварки 12""

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Горелка для MIG сварки 15""

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Кабель питания в сборе 24 в."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кабель с разьемами 36 вольт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кабель в сборе с разьемам"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Кабель положительный короткий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кабель дисплея"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Плата печатная, упр-е двиг. перемещ. головки P-600"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Кулер охлаждения, в сборе MILLER COOLMATE 4, P-600"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Двигатель привода подачи проволоки."

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Крепление двигателя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Крепление двигателя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Защитная пластина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Изолятор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Кабель 5 конт. с разъёмами,24В,L=5 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Картридер главного модуля P-600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Защитная пружина вала мот.осцилляции 17ммХ100мм."

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Устройство управляющее с рукояткой в сборе."

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Изолятор корпуса горелки."

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "М4*7*30мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Пластина зажимная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Рукоятка фиксирующая,чёрная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Винт М6*1-6g*60мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Штифт диам. 0.188X 0.750"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Пластина направляющая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Винт М6-1,020мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Плата печатная управления двигат. в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Шайба M8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Шайба M8"

    Кол-во: 10

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
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    Лоты:
    1
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    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
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