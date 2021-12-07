www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП009925
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1
Контактный телефон
+7 921 919-76-57
Факс
Адрес электронной почты
semushinel@gsp-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семушин Егор Леонидович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 17:00 GMT +307.12.2021 17:0007.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 17:0010.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009925Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.12.202110.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009925Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для сварочных консолей и машинок Р-600 «CRC-Evans AW» («Участок км 4,2 - км 121,0» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря») для нужд ООО "ГСП-Механизация"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГСП-Механизация»
Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1
30.20.31.117
Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.