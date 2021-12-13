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Номер извещения
АП009924
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка технологий производства строительных материалов из техногенных оксидных отходов и диоксида углерода»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344
Почтовый адрес
197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344
Контактный телефон
+7 812 449-49-07 доб. 27349
Факс
Адрес электронной почты
Guzova.EN@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологий производства строительных материалов из техногенны
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологий производства строительных материалов из техногенны
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
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Адрес местонахождения
197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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