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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка технологий производства строительных материалов из техногенных оксидных отходов и диоксида углерода»

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка технологий производства строительных материалов из техногенных оксидных отходов и диоксида углерода»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009924Дата и время окончания срока приема заявок Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологий производства строительных материалов из техногенныСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0081643-501-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка технологий производства строительных материалов из техногенных оксидных отходов и диоксида углерода»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ

    Юридический адрес

    197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344

    Почтовый адрес

    197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344

    Контактный телефон

    +7 812 449-49-07 доб. 27349

    Факс

    Адрес электронной почты

    Guzova.EN@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологий производства строительных материалов из техногенны

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.01.202227.01.2022 11:0027.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009924Подведение итогов не позднее Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологий производства строительных материалов из техногенныСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологий производства строительных материалов из техногенны

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ

    Адрес местонахождения

    197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологий производства строительных материалов из техногенны"

    Кол-во: 0

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