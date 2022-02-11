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Номер извещения
ГП112337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2999/03.12.21/КО/Э Выполнение работ по техническому диагностированию закалочно-испарительных аппаратов печи котла-утилизатора поз. F-01В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
03.12.2021 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по техническому диагностированию закалочно-испарительных аппаратов печи котла-утилизатора поз. F-01В
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.02.2022 15:30 GMT +311.02.2022 15:3011.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112337Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому диагностированию закалочно-испарительных аппаратов печи котла-утилизатора поз. F-01ВСалават
Дата и время вскрытия заявок
11.02.2022 15:3011.02.2022 15:3011.02.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112337Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому диагностированию закалочно-испарительных аппаратов печи котла-утилизатора поз. F-01ВСалават
Подведение итогов не позднее
11.03.2022 12:0011.03.2022 12:0011.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому диагностированию закалочно-испарительных аппаратов печи котла-утилизатора поз. F-01ВСалават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому диагностированию закалочно-испарительных аппаратов печи котла-утилизатора поз. F-01В
Начальная цена
1 147 198,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
33.12.29.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1