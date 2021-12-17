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    Главная / Торги / «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».

    «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112334Дата и время окончания срока приема заявок «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 09:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    3452 доб.298957

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandra.Khrapova@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Храпова Александра Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 16:00 GMT +317.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112334Дата и время окончания срока приема заявок «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112334Дата и время вскрытия заявок «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 16:0024.12.2021 16:0024.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112334Подведение итогов не позднее «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 16:0024.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112334Подведение итогов не позднее «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Приобретение стаканов бумажных, с логотипом».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    17.22.13

    Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Декларация_участника_закупки.docx

    03.12.2021

    322_21_УВЕДОМЛЕНИЕ_ПАО_ЮТэйр.pdf

    03.12.2021

    ТЗ_бумажные_стаканы_с_логотипом.pdf

    03.12.2021

    П14.Анкета_контрагента.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Приобретение стаканов бумажных, с логотипом»."

    Кол-во:

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