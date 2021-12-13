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Номер извещения
32110899411
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка рыбы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 09:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603079, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕРЕЗОВСКАЯ, 18,
Почтовый адрес
603079, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.18
Контактный телефон
+7 831 423-51-32
Факс
+7 831 279-19-72
Адрес электронной почты
sp-nmz2009@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заботин Валерий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Н.Новгород, ул. Березовская, д.18
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рыбы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рыбы
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перечень продуктов питания в соответствии с п.17 Количество продуктов питания не может быть определено.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ
Все закупки и тендеры САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НМЗ
Адрес местонахождения
603079, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕРЕЗОВСКАЯ, 18,
603079, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.18
10.20.13.122
10.20.1
Документация лота
Кол-во:
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