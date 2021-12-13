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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку металлопроката черного для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2323)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку металлопроката черного для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2323)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899288Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат черныйСамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110899288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2323

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку металлопроката черного для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2323)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 09:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    СКС_2323.zip

    Итоговый_Протокол__5150_от_23.12.21_СКС_2323.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23 доб. 7452

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пенькова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат черный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899288Подведение итогов не позднее Металлопрокат черныйСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат черный

    Начальная цена

    12 666 982,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119699/name/61c4046a2d3f43.04038070

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь арматурная 10-А-III"

    Кол-во: 0.6200

    "Позиция 2"

    "Сталь арматурная 16-А-III"

    Кол-во: 0.5000

    "Позиция 3"

    "Сталь арматурная 18-А-I"

    Кол-во: 0.1000

    "Позиция 4"

    "Арматура АIII 12мм А500С"

    Кол-во: 0.1800

    "Позиция 5"

    "Круг 10 ст.3пс"

    Кол-во: 4.2200

    "Позиция 6"

    "Круг 12 ст.3пс"

    Кол-во: 2.5000

    "Позиция 7"

    "Круг 130 ст.45"

    Кол-во: 0.6000

    "Позиция 8"

    "Круг 14 ст.3пс"

    Кол-во: 1.1500

    "Позиция 9"

    "Круг 16 ст.3пс"

    Кол-во: 0.5500

    "Позиция 10"

    "Круг 18 ст.20"

    Кол-во: 0.9400

    "Позиция 11"

    "Круг 20 ст.30"

    Кол-во: 0.7500

    "Позиция 12"

    "Круг 24 ст.3пс"

    Кол-во: 0.0800

    "Позиция 13"

    "Круг 25 ст.45"

    Кол-во: 0.8000

    "Позиция 14"

    "Круг 30 ст.3пс"

    Кол-во: 1.2800

    "Позиция 15"

    "Круг 32 ст.3сп"

    Кол-во: 0.0900

    "Позиция 16"

    "Круг 36 ст.3сп"

    Кол-во: 0.3500

    "Позиция 17"

    "Круг 40 ст.3сп"

    Кол-во: 0.6000

    "Позиция 18"

    "Круг 50 ст.3пс"

    Кол-во: 0.3500

    "Позиция 19"

    "Круг 55 ст.3пс"

    Кол-во: 0.4000

    "Позиция 20"

    "Круг 6 ст.3"

    Кол-во: 0.2000

    "Позиция 21"

    "Круг 60 ст.3"

    Кол-во: 0.7500

    "Позиция 22"

    "Круг 70 ст.3сп"

    Кол-во: 0.9000

    "Позиция 23"

    "Круг 8 ст.3пс"

    Кол-во: 0.2200

    "Позиция 24"

    "Круг 80 ст.20"

    Кол-во: 0.8000

    "Позиция 25"

    "Круг 90 ст.3пс"

    Кол-во: 1.1700

    "Позиция 26"

    "Лист стальной рифленый 5 мм"

    Кол-во: 1.2290

    "Позиция 27"

    "Сталь г/к 1,0*1250*2500 ст.3"

    Кол-во: 0.1000

    "Позиция 28"

    "Сталь г/к 10*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 8.5000

    "Позиция 29"

    "Сталь г/к 16*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 30"

    "Сталь г/к 2,0*1250*2500 ст.3"

    Кол-во: 2.4000

    "Позиция 31"

    "Сталь г/к 20*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 4.6000

    "Позиция 32"

    "Лист чечевица 6*1500*6000"

    Кол-во: 1.3600

    "Позиция 33"

    "Сталь г/к 3,0*1250*2500 ст.3пс"

    Кол-во: 3.5600

    "Позиция 34"

    "Сталь г/к 30*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 8.8000

    "Позиция 35"

    "Сталь г/к 4,0*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 2.5300

    "Позиция 36"

    "Сталь г/к 40*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 5.6000

    "Позиция 37"

    "Сталь г/к 5,0*1500*6000 ст.3пс"

    Кол-во: 4.4600

    "Позиция 38"

    "Сталь г/к 50*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 10.6000

    "Позиция 39"

    "Сталь г/к 6,0*1500*6000 ст.3пс"

    Кол-во: 1.8000

    "Позиция 40"

    "Сталь ОЦ 0,5*1250*2500 ст.3"

    Кол-во: 0.5000

    "Позиция 41"

    "Лист рифленый δ4 мм 1500×6000"

    Кол-во: 1.5700

    "Позиция 42"

    "Лист 3 (12Х18Н10Т)"

    Кол-во: 0.3000

    "Позиция 43"

    "Лист 1 (12Х18Н10Т)"

    Кол-во: 0.1600

    "Позиция 44"

    "Лист 2 (12Х18Н10Т)"

    Кол-во: 1.8600

    "Позиция 45"

    "Полоса сталь г/к 40*4 ст.3"

    Кол-во: 3.5500

    "Позиция 46"

    "Полоса сталь г/к 50*4 ст.3пс"

    Кол-во: 1.3400

    "Позиция 47"

    "Полоса сталь г/к 60*10 ст.3"

    Кол-во: 0.1700

    "Позиция 48"

    "Полоса сталь г/к 20*4 ст.3"

    Кол-во: 0.1000

    "Позиция 49"

    "Уголок 25х25х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 0.7100

    "Позиция 50"

    "Уголок 32х32х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 0.0500

    "Позиция 51"

    "Уголок 35х35х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 1.3700

    "Позиция 52"

    "Уголок 40х40х4 ст3пс5"

    Кол-во: 0.7500

    "Позиция 53"

    "Уголок 45х45х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 0.7600

    "Позиция 54"

    "Уголок 50х50х4мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 1.4700

    "Позиция 55"

    "Уголок 50х50х5 мм ст.3/пс5"

    Кол-во: 3.7500

    "Позиция 56"

    "Уголок 63х63х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 2.0800

    "Позиция 57"

    "Уголок 63х63х5 мм ст. 3/пс5"

    Кол-во: 0.8000

    "Позиция 58"

    "Уголок 75х75х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 0.4300

    "Позиция 59"

    "Уголок 75х75х5 мм ст.3/пс5"

    Кол-во: 2.4000

    "Позиция 60"

    "Уголок 100х100х8"

    Кол-во: 1.1000

    "Позиция 61"

    "Уголок 25х25х1,5"

    Кол-во: 0.2000

    "Позиция 62"

    "Швеллер №10 ст.3пс5"

    Кол-во: 2.5000

    "Позиция 63"

    "Швеллер №10 ст.3сп"

    Кол-во: 1.3300

    "Позиция 64"

    "Швеллер №12 ст.3пс5"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 65"

    "Швеллер №14 ст.3пс5"

    Кол-во: 0.3140

    "Позиция 66"

    "Шестигранник калиброванный №22 ст.3"

    Кол-во: 0.1000

    "Позиция 67"

    "Шестигранник калиброванный №24 ст.3"

    Кол-во: 0.1100

    "Позиция 68"

    "Шестигранник калиброванный №30 ст.3"

    Кол-во: 0.3500

    "Позиция 69"

    "Шестигранник калиброванный №32 ст.3"

    Кол-во: 0.3700

    "Позиция 70"

    "Шестигранник калиброванный №36 ст.3"

    Кол-во: 0.2720

    "Позиция 71"

    "Шестигранник калиброванный №41 ст.3"

    Кол-во: 0.6700

    "Позиция 72"

    "Шестигранник стальной г/к №46 ст.35"

    Кол-во: 0.7000

    "Позиция 73"

    "Шестигранник стальной г/к №55 ст.35"

    Кол-во: 0.8800

    "Позиция 74"

    "Шестигранник стальной г/к №50 ст.35"

    Кол-во: 0.6000

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    2 568 000
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
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    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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