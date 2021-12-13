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Номер извещения
32110899288
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку металлопроката черного для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2323)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 09:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23 доб. 7452
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пенькова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлопрокат черный
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопрокат черный
Начальная цена
12 666 982,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
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Документация лота
Кол-во: 0.6200
Кол-во: 0.5000
Кол-во: 0.1000
Кол-во: 0.1800
Кол-во: 4.2200
Кол-во: 2.5000
Кол-во: 0.6000
Кол-во: 1.1500
Кол-во: 0.5500
Кол-во: 0.9400
Кол-во: 0.7500
Кол-во: 0.0800
Кол-во: 0.8000
Кол-во: 1.2800
Кол-во: 0.0900
Кол-во: 0.3500
Кол-во: 0.6000
Кол-во: 0.3500
Кол-во: 0.4000
Кол-во: 0.2000
Кол-во: 0.7500
Кол-во: 0.9000
Кол-во: 0.2200
Кол-во: 0.8000
Кол-во: 1.1700
Кол-во: 1.2290
Кол-во: 0.1000
Кол-во: 8.5000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 2.4000
Кол-во: 4.6000
Кол-во: 1.3600
Кол-во: 3.5600
Кол-во: 8.8000
Кол-во: 2.5300
Кол-во: 5.6000
Кол-во: 4.4600
Кол-во: 10.6000
Кол-во: 1.8000
Кол-во: 0.5000
Кол-во: 1.5700
Кол-во: 0.3000
Кол-во: 0.1600
Кол-во: 1.8600
Кол-во: 3.5500
Кол-во: 1.3400
Кол-во: 0.1700
Кол-во: 0.1000
Кол-во: 0.7100
Кол-во: 0.0500
Кол-во: 1.3700
Кол-во: 0.7500
Кол-во: 0.7600
Кол-во: 1.4700
Кол-во: 3.7500
Кол-во: 2.0800
Кол-во: 0.8000
Кол-во: 0.4300
Кол-во: 2.4000
Кол-во: 1.1000
Кол-во: 0.2000
Кол-во: 2.5000
Кол-во: 1.3300
Кол-во: 2.0000
Кол-во: 0.3140
Кол-во: 0.1000
Кол-во: 0.1100
Кол-во: 0.3500
Кол-во: 0.3700
Кол-во: 0.2720
Кол-во: 0.6700
Кол-во: 0.7000
Кол-во: 0.8800
Кол-во: 0.6000
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