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    Главная / Торги / Поставка навесного оборудования (асфальторез дисковый) № АВ0005652

    Поставка навесного оборудования (асфальторез дисковый) № АВ0005652

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899192Дата и время окончания срока приема заявок Поставка навесного оборудования (асфальторез дисковый)СмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899192

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АВ0005652

    Наименование закупки

    Поставка навесного оборудования (асфальторез дисковый) № АВ0005652

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 08:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_подведения_итогов_публ.rtf

    Приложение_2___Техническая_часть_5652.doc

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_к_Форме_1_ТП_5652.xlsx

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок_5652.docx

    Документация_5652.docx

    Извещение_5652.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-07-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    79203000707@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапиков Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка навесного оборудования (асфальторез дисковый)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899192Подведение итогов не позднее Поставка навесного оборудования (асфальторез дисковый)Смоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка навесного оборудования (асфальторез дисковый)

    Начальная цена

    700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    28.92.2

    Машины прочие для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходные, для грунта, минералов или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.2

    Производство прочих машин для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходных, для грунта, минералов или руд

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117991/name/61c1d66fead1a8.10873219

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходных, для грунта, минералов или руд"

    Кол-во: 1.00000

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