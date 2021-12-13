Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / на проектирование выноса (изменение трассировки) участков сетей водопровода из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, з/у 6; проектирование выноса (изменение трассировки) участка сети канализации из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, з/у 6

    на проектирование выноса (изменение трассировки) участков сетей водопровода из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, з/у 6; проектирование выноса (изменение трассировки) участка сети канализации из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, з/у 6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899164Дата и время окончания срока приема заявок ПСД_Вынос сети ВиК из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, 6г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110899164

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    342

    Наименование закупки

    на проектирование выноса (изменение трассировки) участков сетей водопровода из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, з/у 6; проектирование выноса (изменение трассировки) участка сети канализации из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, з/у 6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 08:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    342.3.pdf

    342.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПСД_Вынос сети ВиК из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, 6

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899164Подведение итогов не позднее ПСД_Вынос сети ВиК из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, 6г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПСД_Вынос сети ВиК из-под пятна застройки краевой музыкальной школы в г. Перми по ул. Энгельса, 6

    Начальная цена

    601 237,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115366/name/61bfff6a8ad025.61696442

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    РВК-ВОРОНЕЖ
    Полотовая закупка № 32211061141
    Маркетинговое исследование в электронной форме на корректировку инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации, на прохождение экспертизы по объекту: «Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п. Ду=800/1000 мм на Ду=1000 мм по ул. Землячки, 9-11, ул. Витрука, вдоль Ленинского пр-та до ул. 25 Января, 72 (Канализационные сети Железнодорожного района инв.№30012510)».
    Маркетинговое исследование в электронной форме на корректировку инженерных изысканий,...
    588543
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 959 240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    РВК-ВОРОНЕЖ
    Полотовая закупка № 32211061162
    Маркетинговое исследование в электронной форме на разработку проектно-сметной документации по перебуриванию (реконструкции) и ликвидационному тампонажу скважин: Лот №1 - №15, 43, 45, 55, 25, 15ю, 17ю, 31ю на ВПС-11 с установкой насосного оборудования (в комплекте со станцией управления и защиты СУЗ). Лот №2 - №34, 51, 55 на ВПС-8 с установкой насосного оборудования (в комплекте со станцией управления и защиты СУЗ).
    Маркетинговое исследование в электронной форме на разработку проектно-сметной документации по...
    588518
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    3 121 516
    Лоты:
    2
    Регион:
    Воронежская область
    РВК-ВОРОНЕЖ
    Полотовая закупка № 32111006725
    Маркетинговое исследование на производство инженерных изысканий/проектирование/выполнение функций технического заказчика в части обеспечения согласования проектной документации для подключения к центральным сетям холодного водоснабжения и централизованным сетям водоотведения.
    Маркетинговое исследование на производство инженерных изысканий/проектирование/выполнение...
    576611
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 652 941
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РВК-ВОРОНЕЖ
    Полотовая закупка № 32110992461
    Маркетинговое исследование в электронной форме на разработку проектно-сметной документации в рамках ИПЗП по мероприятию: «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения поз. 2, 3, 4, 5 по адресу: г. Воронеж, ул. Серова, 8, ул. Ленинградская, 20, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, Ленинский проспект, 104/3»
    Маркетинговое исследование в электронной форме на разработку проектно-сметной документации в...
    581337
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    194 122
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП112808
    Разработка и согласование проекта организации зон санитарной охраны действующего водозабора, расположенного в Березовском районе ХМАО-Югра
    Разработка и согласование проекта организации зон санитарной охраны действующего водозабора,...
    572494
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211056021
    Выполнение рабочей документации по заданию Заказчика
    Выполнение рабочей документации по заданию Заказчика
    589781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 709 113
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ульяновская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить