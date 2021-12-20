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    Главная / Торги / Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМ

    Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 08:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 15:00 GMT +320.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009921Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009921Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.120

    Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная стяжка СКС-П(304) 4,6х400 FORTISFLEX(74935)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Аварийный светильник "ВЫХОД""

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "РИП-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ткань электроизоляционная 33 200П"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Манометр показывающий, корпус стальной Ry 1,6 Мпа МПУ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Автоматический воздухоотводчик Н 1/2""

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Ткань электроизоляционная ЗЗ 200П"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Электросчетчик Меркурий-230 ART-01СLN 5-60А 220/380В многотарифный ЖКИ CAN PLC-I"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Светильник светодиодный с автономным источником питания БС-591 LED 13 Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Скоба пластмассовая для ПВ3 1х70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Светильник настенный светодиодный влагозащищенный Elektrostandard LTB52 8 м², белый свет, цвет белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Бра Eurosvet Ginevra 22080/1, цвет античная бронза"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Автомат дифференциальный АД 12 -С32 32 А 2 полюса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Автомат дифференциальный АД 12 -С20 20 А 2 полюса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Автомат дифференциальный АД 12 -С16 16 А 2 полюса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Наконечник штыревой НШВИ-6.0-9 (КВТ) 100шт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Наконечник штыревой НШВИ-4.0-9 (КВТ) 100шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Наконечник штыревой НШВИ-2.5-9 (КВТ) 100шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Наконечник штыревой НШВИ-1,5-8 (КВТ) 100шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Наконечник ТМЛ 6-6-4 100шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Наконечник ТМЛ 16-8-6 10шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Прожектор светодиодный PFL-S 1000W 65000К IP65 JazzWay"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Светильник светодиодный уличный ДКУ-100вт 6400К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Зажим анкерный ЗАБ 16-25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Кронштейн анкерный КАМ-4000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "зажим ответвительный прокалывающий Р1Х-95(16-95х1,5-10)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "ЩРН на 9 модулей IP 54 IEK с замком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 16А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Прожектор светодиодный SMD 400 Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Прожектор светодиодный SMD 270 Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "КМИ -22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "фотореле F&amp;F AZ-B с выносным герметичным фотодатчиком ЕА01.001.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Cветодиодный уличный cветильник "Модуль" МК-3, консоль, 192 Вт (Артикул СС М1-МК2-Н-192-354.297.116-4-0-67)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 36"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-П-8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-П-12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Вентилятор вытяжной d100 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Вилка прямая каучуковая 16А 220В"

    Кол-во: 150

    "Позиция 40"

    "Выключатель автоматический ВА 47-100 3/100А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 10А"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 44"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 32А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 40А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 46"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Выключатель автоматический ВА 47-63 3/32А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Выключатель автоматический ВА 47-100 3P 40А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 (3Р 160А 35кА)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 (3Р 250А 35кА)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Выключатель автоматический ВА 88-40 3п 650 А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Выключатель автоматический ВА 88-37 3п 400 А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-37 250А 35кА РЭ2500А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Выключатель двухклавишный накладной"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Устройства защитного отключения УЗО 2Р 16А/30мА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Устройства защитного отключения УЗО 2Р 25А/30мА"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Устройства защитного отключения УЗО 4Р 100А/100мА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Устройства защитного отключения УЗО 4Р 25А/30мА"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Устройства защитного отключения УЗО 4Р 32А/100мА"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Выключатель 1клавишный наружный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Держатель труб с защелкой д.16мм АВС-пластик серый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Держатель труб с защелкой д.20мм АВС-пластик серый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Скрутка СИЗ-4 100шт/упак"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Изолента ПВХ 19мм х 25м черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "Изолента ХБ 15 х 0,35 мм, (ролик 30 м/300 г)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 67"

    "Кабель-канал 20*10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Кабель-канал 16*25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Кабель-канал 25*40 (2м)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Кабель-канал 60*40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Клемма винтовая JXB-2,5/35"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Зажим винтовой ЗВИ-15 4,0-10мм2 12пар"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Комплект для заделки концов кабеля LKK"

    Кол-во: 100

    "Позиция 74"

    "Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ IEK KKM21-025-230-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Контактор КМИ-22511 25А 400В/АС3 1НЗ IEK KKM21-025-400-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Коробка распределительная 85*85*40мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Контактор ПМЛ 1100-09 230В 9А 1з УХЛ4 Б"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Лампа светодиодная 15Вт E27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Крепежная скоба металлическая однолапковая 32 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Лампа светодиодная 15Вт E27"

    Кол-во: 500

    "Позиция 81"

    "Лампа светодиодная Т8/G13 L=1200мм 18Вт"

    Кол-во: 300

    "Позиция 82"

    "Лампа светодиодная Т8/G13 L=600мм 10Вт"

    Кол-во: 300

    "Позиция 83"

    "Наконечник медный луженый JG-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Наконечник медный луженый JG-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 85"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8,2-7.8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Патрон керамический Е27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Предохранитель плавкая вставка ПН-2 630А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Розетка 1-ая открытой установки с з/к"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Розетка (колодка) 2-х местная с защитными крышками"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Светильник НББ-01-60-001 E27 термостойкий для бани и сауны прямое основание белый IP65"

    Кол-во: 15

    "Позиция 91"

    "Светильник под лампу Led T8 G13 СПО Компакт 120х2 IP20 1240×118×40мм Oreol"

    Кол-во: 80

    "Позиция 92"

    "Светильник под светодиодную лампу G13 1200мм WT8-01 аналог лпо 2х36Вт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Светильник светодиодный PPO 600 SMD 20Вт 6500K IP20 100-240В 50Гц"

    Кол-во: 60

    "Позиция 94"

    "Светильник СПО 1х18Вт 160-260В 1200мм IP20 (под светодиодную лампу)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 95"

    "Светодиодный светильник линейный 36 Вт аналог ЛПО 1х36"

    Кол-во: 30

    "Позиция 96"

    "Зажим соединительный изолирующий СИЗ-3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 97"

    "Терморегулятор KST 220-2-16A"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Термостат биметаллический KSD301C"

    Кол-во: 250

    "Позиция 99"

    "Трансформатор ЯТП 0,25 230/36-2 УХЛ2 IP54 (2 автом.) IEK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Труба ПВХ гофрированная d-16мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 101"

    "Труба ПВХ гибкая гофрированная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 102"

    "Фотореле ФР-12Т"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х7 групп (71235)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Щит ЩРн-12-з 0 У2 IP54 с замком 240х330х120 (ВхШхГ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Щит ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 с замком 265х310х120 (ВхШхГ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Щит ЩРНМ-1 (ЩМП-04-02) IP54 (400х300х220)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Выключатель IRS-2101E-1C (двойной, с индикатором), 6PIN, ON-OFF (для обогревателей)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 108"

    "Выключатель RS-201-3C, 4PIN ON-OFF (однокнопочный, для обогревателей)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 109"

    "Припой Сварис ПОС-61, D1 мм, катушка, с канифолью 50 г Арт. 84333169"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Кислота паяльная Fit, 30 мл Арт. 82552856"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Канифоль сосновая Fit, 20 г Арт. 82552855"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Паяльник DEXTER 40 Вт Арт. 81947548"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Паяльник Dexter 100 Вт Арт. 81947545"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Клемма заземления МКЗ-400Р магнитная Арт. 82222349"

    Кол-во: 100

    "Позиция 115"

    "Цепь DIN 766 8 мм короткое звено 1 м сталь оцинкованная Арт. 82582622"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Коробка распределительная TDM 100х100х55 мм цвет серый, IP54 Арт. 16453303"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Коробка распределительная 120х80х50 мм, IP55 Арт. 18585588"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Вилка прямая каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PRO Арт. 93857323"

    Кол-во: 100

    "Позиция 119"

    "Розетка Rexant кабельная переносная влагозащищенная, 16 А, 2Р+РЕ, IP68 Арт. 90046900"

    Кол-во: 100

    "Позиция 120"

    "Удлинитель с заземлением 3 розетки 5 м Арт. 81944528"

    Кол-во: 25

    "Позиция 121"

    "Выключатель накладной влагозащищенный LK Studio Aqua 1 клавиша IP54 цвет белый Арт. 18264389"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Прожектор Wolta 100 Вт, 9000 Лм, 5700 K, IP65 Арт. 81969387"

    Кол-во: 200

    "Позиция 123"

    "Труба гофрированная Экопласт ПНД с зондом D25 мм 50 м Арт. 10056163"

    Кол-во: 200

    "Позиция 124"

    "Изолента IEK 19 мм 20 м цвет жёлто-зеленый 7 отзывов Арт. 12462915"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Изолента IEK 19 мм 20 м цвет чёрный Арт. 12463053"

    Кол-во: 50

    "Позиция 126"

    "Изолента IEK Home 15 мм 20 м цвет красный Арт. 12463176"

    Кол-во: 50

    "Позиция 127"

    "Изолента ПВХ Navigator 71 114 NIT-A19-20/B синяя Арт. 93730978"

    Кол-во: 50

    "Позиция 128"

    "Изолента ХБ черная ОНЛАЙТ 61 160 OIT-H15-20/BL 200г 0,35х15мм 20м Арт. 93730963"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "Удлинитель на катушке Калибр УСК2-4-50 (2х2,5) Арт. 93848600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Удлинитель на катушкеКалибр УСК2-4-25 (2х2,5) Арт. 93848597"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Вилка с заземлением Abb Icat ноль 32 А 380 В цвет красный Арт. 13598945"

    Кол-во: 60

    "Позиция 132"

    "Розетка силовая ABB ICAT ноль заземление 32 А 380 В Арт. 13599112"

    Кол-во: 60

    "Позиция 133"

    "Розетка Rexant 125 стационарная, 3Р+РЕ+N, 32А, 380В, IP44 Арт. 90046890"

    Кол-во: 60

    "Позиция 134"

    "Провод Партнер-Электро ПВС 4x6, на отрез, ГОСТ Арт. 82379971"

    Кол-во: 200

    "Позиция 135"

    "Провод Камкабель ПуГВ 1x6, на отрез, ГОСТ, цвет желто-зеленый Арт. 82422256"

    Кол-во: 500

    "Позиция 136"

    "Наконечник кабельный под опрессовку JG-6-6 6 мм², медь, 10 шт. Арт. 82362426"

    Кол-во: 100

    "Позиция 137"

    "Наконечник кабельный под опрессовку JG-25-12 25 мм², медь Арт. 82362430"

    Кол-во: 200

    "Позиция 138"

    "Наконечник кабельный под опрессовку JG-35-10 35 мм², медь"

    Кол-во: 200

    "Позиция 139"

    "Наконечник кабельный под опрессовку JG-50-12 50 мм², медь, 10 шт."

    Кол-во: 100

    "Позиция 140"

    "Наконечник кабельный под опрессовку JG-70-12 50, медь, 10 шт. Арт. 82362430"

    Кол-во: 50

    "Позиция 141"

    "Набор термоусадочных трубок HST-2346-MC 80 мм, 20 шт. Арт. 82395931"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Щит металлический IEK ЩРн-12з-1 на 12 модулей, 265х310х120, IP31 Арт. 12407123"

    Кол-во: 15

    "Позиция 143"

    "Din рейка 300 мм оцинкованная Арт. 11873659"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Выключатель автоматический IEK Home В А47-29 1 полюс 25 А Арт. 18072299"

    Кол-во: 40

    "Позиция 145"

    "Выключатель автоматический IEK Home В А47-29 3 полюса 32 А Арт. 18072467"

    Кол-во: 40

    "Позиция 146"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3 полюса 63 А Арт. 18072491"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Труба для кабеля Экопласт ПВХ D25 мм, 2 м, цвет белый Арт. 12998736"

    Кол-во: 100

    "Позиция 148"

    "Арт. 10057262 Держатель с защелкой для труб Экопласт D25 мм, 10 шт."

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "Удлинитель на кабельной катушке 30м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Вилка прямая каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PRO"

    Кол-во: 200

    "Позиция 151"

    "Диод ДЛ-100-18"

    Кол-во: 12

    "Позиция 152"

    "Диод КД202Д(Ж;К;М;Р)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 153"

    "Диод Д246"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Динистор КН102Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Конденсатор К-73-17 0,47 мкФ 400B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Конденсатор К-73-17 1мкф 400В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Конденсатор К-73-17 0,22мкФ 60В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Конденсатор К-50-16 1000мкФ 63В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Конденсатор МБГО-2 10мкф 630В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "КонденсаторК-73-11аО-2 4мкФ 630В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Резистор МЛТ-2 470 Ом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Резистор ПЭВ-100 1коМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Резистор СН-323-442 2 Ом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Резистор МЛТ-2 150 Ом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Резистор МЛТ-2 1кОм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Резистор МЛТ-2 390 кОм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Шунт 75 ШС ММ3-150-0,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Резистор МЛТ-1 100кОм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Резистор МЛТ-05 33кОм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Резистор МЛТ-05 22кОм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Резистор МЛТ-05 51кОм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Резистор МЛТ-1 200 кОм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Резистор ПЭВ -25 180 Ом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Вставка плавкая ВП 2 Б1-5А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Тумблер ТВ-1-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Магнитный пускатель ПМ-12-063151 УХЛ4В 380В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Магнитный пускатель ПМЕ-211 380В 25А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Микровыключатель ПМ-22-2В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Геркон КЭМ-2 гр.А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Реле РЭС-22 27В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 181"

    "Реле РНЕ-44 27В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Сетевой фильтр на 6 ячеек"

    Кол-во: 6

    "Позиция 183"

    "Торшер Arte Lamp Orlean (A9310PN-1WG).Цвет Бежевый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Настольная лампа декоративная Arte Lamp A2581LT-1AB Elba.(Код товара 3336737:1-136-951-130). Цвет бежевый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Розетка 3х местная каучук"

    Кол-во: 50

    "Позиция 186"

    "АД 12 С25А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 187"

    "АД 12 С16А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "АД 12 С20А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "АД 12 С32А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 190"

    "ВА88-32 3Р 125А 25 кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "ВА88-35 3Р 160А 35кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Розетки IP 54"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Бокс настенный влагозащищённый 72 мод."

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Лебедка электрическая 4 тонны"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Стяжки морозостойкие металические с ПВХ покрытием 12 х 500"

    Кол-во: 40

    "Позиция 196"

    "KONTAKT 60/100, Средство чистящее для окисленных и загрязненных контактов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Автомат дифференциальный АД 12 -С32 32 А 2 полюса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Автомат дифференциальный АД 12 -С20 20 А 2 полюса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Автомат дифференциальный АД 12 -С16 16 А 2 полюса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "Наконечник штыревой НШВИ-6.0-9 (КВТ) 100шт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 201"

    "Наконечник штыревой НШВИ-4.0-9 (КВТ) 100шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 202"

    "Наконечник штыревой НШВИ-2.5-9 (КВТ) 100шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 203"

    "Наконечник штыревой НШВИ-1,5-8 (КВТ) 100шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 204"

    "Наконечник ТМЛ 6-6-4 100шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 205"

    "Наконечник ТМЛ 16-8-6 10шт"

    Кол-во: 20

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