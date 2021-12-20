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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП009921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 08:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
s.andreev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 15:00 GMT +320.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009921Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМСанкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических товаров для Ковыктинского ГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
27.33.13.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
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Кол-во: 20
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