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    Главная / Торги / Аукцион 239/1.2

    Аукцион 239/1.2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 19:0014.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112366Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Спецавтокрана КС-45717-1, год выпуска 2006, цвет кузова голубой, VIN XVN45717160101332. гос.№ о674ун72г. ТюменьПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион 239/1.2

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Тюменская область, 625000, г. Тюмень, 11-й км Ялуторовского тракта

    Номер извещения

    ГП112366

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСТОСТРОЙ-11

    Предмет договора

    Продажа Спецавтокрана КС-45717-1, год выпуска 2006, цвет кузова голубой, VIN XVN45717160101332. гос.№ о674ун72

    Начальная цена

    500000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-12-2021 09:07 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.12.2021 07:30

    Дата и время проведения

    15.12.2021 08:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Автокран_674_Оценка.pdf

    о674ун72птс.pdf

    Результат_аукциона_239_1.2.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобильный кран КС-45717-1, год выпуска 2006, цвет кузова голубой, VIN XVN45717160101332.Марка/модель Спецавтокран, КС-45717-1 Тип Кран Год выпуска 2006 Модель, № двигателя 236НЕ2-2460205521 Шасси (рама) № 43200061320272 Кабина № КАБ.43200060007515 Мощность двигателя, л.с. (кВт) 230 (169,00) Рабочий объем двигателя, куб. см 11150 Тип двигателя Дизельный на дизельном топливе Экологический класс Второй Разрешенная максимальная масса, кг 22540 Масса без нагрузки, кг 21380

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Реализация имущества

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСТОСТРОЙ-11

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, ДОМ 26,

    Контактный телефон

    +7 912 078-01-29

    Адрес электронной почты

    ilya.urazov@mo36.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаймарданов Алмаз Рифович

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Шаймарданов Алмаз

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ilya.urazov@mo36.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 078-01-29

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, ДОМ 26,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В порядке аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно требования

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Просмотр в г. Тюмень

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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