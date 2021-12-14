Лот 1

По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю бентонит и полимеры для приготовления бурового раствора (именуемое в дальнейшем - Товар) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации на каждую партию, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию Покупателя и может изменяться по соглашению Сторон в течение всего срока действия Договора.