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    Главная / Торги / «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».

    «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112333Дата и время окончания срока приема заявок «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112333

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 08:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    3452 доб.298957

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandra.Khrapova@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Храпова Александра Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 16:00 GMT +317.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112333Дата и время окончания срока приема заявок «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112333Дата и время вскрытия заявок «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 16:0024.12.2021 16:0024.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112333Подведение итогов не позднее «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 16:0024.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112333Подведение итогов не позднее «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    П14.Анкета_контрагента.docx

    03.12.2021

    324_21_УВЕДОМЛЕНИЕ_ПАО_ЮТэйр.pdf

    03.12.2021

    Техническое_задание.PDF

    03.12.2021

    Декларация_участника_закупки.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Организация предоставления услуг по перевозке топлива ТС-1 автомобильным транспортом»."

    Кол-во:

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