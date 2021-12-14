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    Главная / Торги / Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904957Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904957

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 07:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110904957.pdf

    305_ЗК_Лицензия_Normacs.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-07

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    ChernyakovDmitriy@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняков Д. Г.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904957Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 10:0014.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904957Дата и время вскрытия заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904957Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программы ИС NormaCS. ISO Total продление годовой подписки. Раздел 700. Основная поставка. 12 месяцев ежемесячных обновлений.

    Начальная цена

    839 573,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    63

    Деятельность в области информационных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112332/name/61bb024c583db6.08741619

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области информационных технологий"

    Кол-во: 1.00000

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