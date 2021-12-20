Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка столбиков опознавательных

    Поставка столбиков опознавательных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:5920.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столбиков опозновательныхСмоленскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899098

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АВ0005797

    Наименование закупки

    Поставка столбиков опознавательных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 08:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ___Извещение_0005797.docx

    ___Приложение_1___Проект_договора_0005797.doc

    ___Приложение_2___Техническая_часть_0005797.doc

    ___Приложение_к_Форме_1__КП_0005797.docx

    ___Приложение_к_Форме_1_ТП_0005797.xlsx

    ___Приложение_3__Методика_оценки_заявок_0005797.docx

    ___Документация_0005797.docx

    протокол_подведения_итогов_АВ0005797_бп.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    4812-610737

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.klimenkov@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клименков Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка столбиков опозновательных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899098Подведение итогов не позднее Поставка столбиков опозновательныхСмоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столбиков опозновательных

    Начальная цена

    1 450 008,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    32.99.5

    Изделия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120329/name/61c45aa7407105.51765276

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 2000.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211083787
    на право заключения договора на поставку строительных материалов и принадлежностей (019-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку строительных материалов и принадлежностей...
    594091
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    33 826 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211069715
    Поставка Аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"
    Поставка Аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"
    591835
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    598 224
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211069710
    Поставка сварочного оборудования Kemppi Minarc Evo 180
    Поставка сварочного оборудования Kemppi Minarc Evo 180
    591832
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    307 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211069735
    Поставка Бензинового генератора Вепрь АБП 6-230 ВХ
    Поставка Бензинового генератора Вепрь АБП 6-230 ВХ
    591846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    678 240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110253607
    Поставка уплотнительных материалов для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    Поставка уплотнительных материалов для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    480849
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    585 175
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить