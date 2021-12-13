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    Главная / Торги / Поставка котлов комбинированных

    Поставка котлов комбинированных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка котлов комбинированныхНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    29/2021

    Наименование закупки

    Поставка котлов комбинированных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_29_2021....pdf

    Извещение_и_Документация_29_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Сибирьгазсервис
    Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис

    Юридический адрес

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Почтовый адрес

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Контактный телефон

    +7 383 211-02-11

    Факс

    +7 383 211-02-11

    Адрес электронной почты

    a.plotnikova@gazsib.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плотникова Алена Сервгеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка котлов комбинированных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899470Подведение итогов не позднее Поставка котлов комбинированныхНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка котлов комбинированных

    Начальная цена

    6 380 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Сибирьгазсервис
    Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис

    Адрес местонахождения

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12.000

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21.1

    Производство радиаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109833/name/61b864abb270f3.75565114

    14.12.2021

    Извещение_и_Документация_29_2021.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиаторов"

    Кол-во: 2.00000

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