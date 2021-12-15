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Номер извещения
ГП112336
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Павелецкая 2-я, 14
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 7-302
Контактный телефон
+7 3412 91-04-01
Факс
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Адрес электронной почты
abaevanm@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Абаева Наиля Магфуровна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗИжевск
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112336Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗИжевск
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 22:5917.12.2021 22:5917.12.2021 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112336Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Павелецкая 2-я, 14
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 7-302
19.20.21.325
Документация лота
Кол-во: 10
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