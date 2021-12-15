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    Главная / Торги / Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы"

    Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112336

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тех_задание_на_ДИЗ.топливо_зимнее.docx

    Документация_ДТ_зимнее.doc

    Прил._1_ТФ_закупки_ТМЦ_2021_резидент.docx

    ГП112336_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Павелецкая 2-я, 14

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 7-302

    Контактный телефон

    +7 3412 91-04-01

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    abaevanm@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Абаева Наиля Магфуровна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗИжевск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112336Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗИжевск

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 22:5917.12.2021 22:5917.12.2021 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112336Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗИжевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 22:5917.12.2021 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112336Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива зимнего для нужд Ижевского филиала ООО "Мечел-Материалы" согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 60 календарных дней со дня поставки. Поставка осуществляется только на условиях договора в редакции Покупателя Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Павелецкая 2-я, 14

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 7-302

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.325

    Топливо дизельное зимнее экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация_ДТ_зимнее.doc

    13.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118275/name/61c2b14c75acc6.51131767

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное класса 5 для арктического климата"

    Кол-во: 10

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