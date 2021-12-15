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    Главная / Торги / Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112331Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112331

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 08:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___185_от_16.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 08:00 GMT +315.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112331Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 08:0015.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112331Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112331Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112331Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    478 401,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис выполнения работ – Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 70бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и предоставления отчетных документов. Срок начала работ – в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора. Срок окончания работ (продолжительность) – в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    43.39

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Закупочная документация

    03.12.2021

    Проект договора

    03.12.2021

    Техническое задание

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116743/name/61c1591060e624.52580909

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

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