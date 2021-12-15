"Выполнение ремонтных работ фасада производственного корпуса ЧГЭ ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и предоставления отчетных документов. Срок начала работ – в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора. Срок окончания работ (продолжительность) – в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.