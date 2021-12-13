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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений против коронавирусной инфекции

    Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений против коронавирусной инфекции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899024Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений против коронавирусной инфекцииОбьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110899024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений против коронавирусной инфекции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 08:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК

    Юридический адрес

    633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304

    Почтовый адрес

    633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304

    Контактный телефон

    +7 913 952-00-07

    Адрес электронной почты

    Moskalenko.AEv@nsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Утенков Олег Николаевич

    Место рассмотрения заявок

    Обь

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений против коронавирусной инфекции

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 06:00 GMT +313.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899024Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений против коронавирусной инфекцииОбь

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению дезинфекции помещений против коронавирусной инфекции

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Прием заявок:
    20.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    864 000
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    Регион:
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