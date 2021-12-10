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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в области производственной безопасности в г. Ноябрьск

    Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в области производственной безопасности в г. Ноябрьск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009919Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в облаНоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009919

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0087762-403-2021

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в области производственной безопасности в г. Ноябрьск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 08:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ

    Юридический адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона

    Почтовый адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-92-31

    Адрес электронной почты

    UZ_GPNA@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудрявцева Мария Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в обла

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009919Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в облаНоябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в обла

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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