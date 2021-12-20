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    Главная / Торги / Поставка металлопроката в 2022 году для нужд АО "ОмскВодоканал

    Поставка металлопроката в 2022 году для нужд АО "ОмскВодоканал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910605Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110910605

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    449/2021

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката в 2022 году для нужд АО "ОмскВодоканал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 07:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___03_2022_от_19.01.2022_ТК_ВОЗ__вопрос_2.1_.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ОРЛОВА И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 11:00 GMT +320.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910605Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2022 17:0004.02.2022 17:0004.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910605Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 17:0004.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910605Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    11 102 491,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней (в т. ч. по каждому этапу) после фактического получения Товара/выполнения работ при условии предоставления полного комплекта документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.110

    Сталь кованая из нелегированных сталей, без дополнительной обработки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1138777/name/61ee12ea678585.83421136

    24.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурная горячекатаная периодического профиля 12ММ А-III ГОСТ 5781 Ст5пс"

    Кол-во: 0.37

    "Позиция 2"

    "Арматурная горячекатаная периодического профиля 16ММ А-III ГОСТ 5781 35ГС"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 3"

    "Арматурная горячекатаная периодического профиля 18ММ А-III ГОСТ 5781 35ГС"

    Кол-во: 1.512

    "Позиция 4"

    "Арматурная горячекатаная периодического профиля 20ММ А-III ГОСТ 5781 35ГС"

    Кол-во: 0.626

    "Позиция 5"

    "Двутавр горячекатаный 25 К2 12М ГОСТ Р 57837 Ст3сп/пс 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Двутавр горячекатаный В 40 Б1 МД ГОСТ 26020 Ст3сп 5"

    Кол-во: 5.64

    "Позиция 7"

    "Катанка 6.5ММ Ст3сп/пс"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 8"

    "Квадрат горячекатаный 25ММ В2 I МД ГОСТ 2591 Ст3пс 5"

    Кол-во: 0.462

    "Позиция 9"

    "Круг горячекатаный 8ММ НД ГОСТ 2590 Ст3пс 5"

    Кол-во: 0.234

    "Позиция 10"

    "Круг горячекатаный 10ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.788

    "Позиция 11"

    "Круг горячекатаный 12ММ 11.7М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.719

    "Позиция 12"

    "Круг горячекатаный 16ММ 11.7М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 1.572

    "Позиция 13"

    "Круг горячекатаный 18ММ 11.7М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 14"

    "Круг горячекатаный 20ММ 11.7М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 2.134

    "Позиция 15"

    "Круг горячекатаный 22ММ НД ГОСТ 2590 20"

    Кол-во: 0.023

    "Позиция 16"

    "Круг горячекатаный 25ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.207

    "Позиция 17"

    "Круг горячекатаный 28ММ НД ГОСТ 2590 Ст3пс 5"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 18"

    "Круг горячекатаный 30ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.986

    "Позиция 19"

    "Круг горячекатаный 32ММ НД ГОСТ 2590 20"

    Кол-во: 0.416

    "Позиция 20"

    "Круг горячекатаный 36ММ НД ГОСТ 2590 20"

    Кол-во: 1.032

    "Позиция 21"

    "Круг горячекатаный 40ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 22"

    "Круг горячекатаный 45ММ НД ГОСТ 2590 20"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 23"

    "Круг горячекатаный 50ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.487

    "Позиция 24"

    "Круг горячекатаный 60ММ НД ГОСТ 2590 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.537

    "Позиция 25"

    "Круг горячекатаный 70ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.305

    "Позиция 26"

    "Круг горячекатаный 80ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.297

    "Позиция 27"

    "Круг горячекатаный 120ММ НД ГОСТ 2590 Ст3сп 3"

    Кол-во: 0.37

    "Позиция 28"

    "Круг горячекатаный 130ММ НД ГОСТ 2590 20"

    Кол-во: 1.493

    "Позиция 29"

    "Круг горячекатаный 12ММ НД ГОСТ 2590 45"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 30"

    "Круг горячекатаный 45ММ НД ГОСТ 2590 45"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 31"

    "Круг горячекатаный 60ММ НД ГОСТ 2590 45"

    Кол-во: 0.29

    "Позиция 32"

    "Круг горячекатаный 80ММ НД ГОСТ 2590 45"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 33"

    "Круг горячекатаный 150ММ НД ГОСТ 2590 45"

    Кол-во: 0.806

    "Позиция 34"

    "Лист стальной горячекатаный 1.5х1000х2000ММ Ст.3"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 35"

    "Лист стальной горячекатаный 2х1250х2500ММ Ст3"

    Кол-во: 0.56

    "Позиция 36"

    "Лист стальной горячекатаный 3х1250х2500ММ Ст.3"

    Кол-во: 6.68

    "Позиция 37"

    "Лист стальной горячекатаный 4х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 4.169

    "Позиция 38"

    "Лист стальной горячекатаный 5х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 6.266

    "Позиция 39"

    "Лист стальной горячекатаный 6х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 40"

    "Лист стальной горячекатаный 8х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 41"

    "Лист стальной горячекатаный 10х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 12.689

    "Позиция 42"

    "Лист стальной горячекатаный 16х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 7.18

    "Позиция 43"

    "Лист стальной горячекатаный 20х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 4.664

    "Позиция 44"

    "Лист стальной горячекатаный 30х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 1.345

    "Позиция 45"

    "Лист стальной горячекатаный 40х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 1.88

    "Позиция 46"

    "Лист стальной горячекатаный 60х1500х6000ММ Ст3"

    Кол-во: 0.472

    "Позиция 47"

    "Лист просечно-вытяжной ПВ 1000ММ 2500ММ 16.4ММ Ст3сп"

    Кол-во: 1.486

    "Позиция 48"

    "Лист стальной горячекатаный ромб 4х1500х6000ММ Ст3пс"

    Кол-во: 3.42

    "Позиция 49"

    "Полоса стальная горячекатаная 4х40ММ МД ГОСТ 103 Ст3пс 3"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 50"

    "Проволока вязальная мягкая термически обработанная 2ММ"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 51"

    "Проволока вязальная мягкая термически обработанная 4ММ"

    Кол-во: 0.155

    "Позиция 52"

    "Проволока колючая 2.8ММ"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 53"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 25х25х 4ММ Н/Д ГОСТ 8509 Ст3сп 5"

    Кол-во: 1.852

    "Позиция 54"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 32х32х4ММ Н/Д ГОСТ 8509 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.926

    "Позиция 55"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4ММ Н/Д ГОСТ 8509 Ст3кп 2"

    Кол-во: 1.175

    "Позиция 56"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 45х45х4ММ Н/Д ГОСТ 8509 Ст3сп 4"

    Кол-во: 0.655

    "Позиция 57"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5ММ 12М ГОСТ 8509 Ст3"

    Кол-во: 10.844

    "Позиция 58"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5ММ 12М ГОСТ 8509 Ст3кп 3"

    Кол-во: 3.612

    "Позиция 59"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75Мх6ММ 12М ГОСТ 8509 Ст3сп 3"

    Кол-во: 2.236

    "Позиция 60"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 90х90х7ММ 12М ГОСТ 8509 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 61"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 100х100х8ММ 12М ГОСТ 8509 Ст3пс 4"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 62"

    "Швеллер горячекатаный 8 П НД ГОСТ 8240 Ст3пс 5"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 63"

    "Швеллер горячекатаный 10 П НД ГОСТ 8240 Ст3кп 5"

    Кол-во: 1.965

    "Позиция 64"

    "Швеллер горячекатаный 12 П НД ГОСТ 8240 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.717

    "Позиция 65"

    "Швеллер горячекатаный 14 П НД ГОСТ 8240 Ст3пс 5"

    Кол-во: 2.355

    "Позиция 66"

    "Швеллер горячекатаный 16 П НД ГОСТ 8240 Ст3сп 5"

    Кол-во: 1.495

    "Позиция 67"

    "Швеллер горячекатаный 20 У НД ГОСТ 8240 Ст3пс 5"

    Кол-во: 0.884

    "Позиция 68"

    "Шестигранник горячекатаный 12ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 44"

    Кол-во: 0.086

    "Позиция 69"

    "Шестигранник горячекатаный 17ММ В1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.141

    "Позиция 70"

    "Шестигранник горячекатаный 30ММ В1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 71"

    "Шестигранник горячекатаный 32ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.17

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