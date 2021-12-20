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Номер извещения
32110910605
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката в 2022 году для нужд АО "ОмскВодоканал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 07:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
ОРЛОВА И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 11:00 GMT +320.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910605Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
04.02.2022 17:0004.02.2022 17:0004.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910605Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
04.02.202204.02.2022 17:0004.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910605Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
11 102 491,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
24.10.62.110
24.10
Документация лота
Кол-во: 0.37
Кол-во: 0.45
Кол-во: 1.512
Кол-во: 0.626
Кол-во: 1
Кол-во: 5.64
Кол-во: 0.13
Кол-во: 0.462
Кол-во: 0.234
Кол-во: 0.788
Кол-во: 0.719
Кол-во: 1.572
Кол-во: 0.42
Кол-во: 2.134
Кол-во: 0.023
Кол-во: 0.207
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.986
Кол-во: 0.416
Кол-во: 1.032
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.16
Кол-во: 0.487
Кол-во: 0.537
Кол-во: 0.305
Кол-во: 0.297
Кол-во: 0.37
Кол-во: 1.493
Кол-во: 0.16
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.29
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.806
Кол-во: 0.21
Кол-во: 0.56
Кол-во: 6.68
Кол-во: 4.169
Кол-во: 6.266
Кол-во: 2.1
Кол-во: 2.7
Кол-во: 12.689
Кол-во: 7.18
Кол-во: 4.664
Кол-во: 1.345
Кол-во: 1.88
Кол-во: 0.472
Кол-во: 1.486
Кол-во: 3.42
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.155
Кол-во: 0.4
Кол-во: 1.852
Кол-во: 0.926
Кол-во: 1.175
Кол-во: 0.655
Кол-во: 10.844
Кол-во: 3.612
Кол-во: 2.236
Кол-во: 0.24
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.84
Кол-во: 1.965
Кол-во: 0.717
Кол-во: 2.355
Кол-во: 1.495
Кол-во: 0.884
Кол-во: 0.086
Кол-во: 0.141
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.17
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