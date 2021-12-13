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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку РУРС для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2322)

    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку РУРС для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2322)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898926Дата и время окончания срока приема заявок Разборные уплотнения раструбных соединенийСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110898926

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2322

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку РУРС для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2322)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 08:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__5212_от_10.01.22._СКС_2322.pdf

    СКС_2322.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23 доб. 7506

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    eSkvortzova@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скворцова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разборные уплотнения раструбных соединений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 17:0010.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898926Подведение итогов не позднее Разборные уплотнения раструбных соединенийСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разборные уплотнения раструбных соединений

    Начальная цена

    1 974 215,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1131303/name/61dfbb814d35d5.76576684

    13.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-100, 2 гр"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 2"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-150, 2 гр"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 3"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-200, 2 гр"

    Кол-во: 35.0000

    "Позиция 4"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-300, 2 гр"

    Кол-во: 40.0000

    "Позиция 5"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-500, 2 гр"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 6"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-400, 2 гр"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 7"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-600, 2 гр"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 8"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-900, 2 гр"

    Кол-во: 12.0000

    "Позиция 9"

    "Разборное уплотнение раструбных соединений Ду-50, 2 гр"

    Кол-во: 10.0000

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