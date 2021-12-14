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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 04:5914.12.2021 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898923Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898923

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО/219-12/21

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 08:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__Редакция_1_.doc

    Приложение_2___Техническая_часть__Редакция_1_.xlsx

    Документация__Редакция_1_.docx

    Изменения_в_документации.pdf

    Приложение_к_Форме_1___Ценовое_предложение.xlsx

    Спецификация_к_Приложению_1___Проект_договора.xlsx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_3____Методика_анализа_и_оценки_заявок.DOCX

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48 доб. 64507

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    safonovas@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 06:0015.12.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898923Подведение итогов не позднее Поставка мебели680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    347 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической частью ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    31.0

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    31.0

    Производство мебели

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111897/name/61bad0ee52cd34.06231369

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для рабочей одежды 1860х800х500мм"

    Кол-во: 30

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    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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