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    Главная / Торги / Сервисное обслуживание, сервисное сопровождение компрессорных установок МКС-100 ГГПД(ПС), на Чатылькинском месторождении

    Сервисное обслуживание, сервисное сопровождение компрессорных установок МКС-100 ГГПД(ПС), на Чатылькинском месторождении

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009917Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание, сервисное сопровождение компрессорных установок МКС-100 ГГПД(ПС), на Чатылькинском месторожденииТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088385-301-2021

    Наименование закупки

    Сервисное обслуживание, сервисное сопровождение компрессорных установок МКС-100 ГГПД(ПС), на Чатылькинском месторождении

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 07:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ

    Юридический адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Почтовый адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4675

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чаленко Е.О.

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сервисное обслуживание, сервисное сопровождение компрессорных установок МКС-100 ГГПД(ПС), на Чатылькинском месторождении

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009917Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание, сервисное сопровождение компрессорных установок МКС-100 ГГПД(ПС), на Чатылькинском месторожденииТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание, сервисное сопровождение компрессорных установок МКС-100 ГГПД(ПС), на Чатылькинском месторождении

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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