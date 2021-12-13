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    Главная / Торги / Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 07:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    НМЦД.xls

    манекен_ребенка_пи.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

    Юридический адрес

    460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6,

    Почтовый адрес

    460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6

    Контактный телефон

    +7 3532 50-06-06 доб. 609

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oks@orgma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мустафина Резида Наильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Советская, д6

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898865Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д6

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 08:0014.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898865Подведение итогов не позднее Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898865Подведение итогов не позднее Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Начальная цена

    2 116 433,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6,

    460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6

    Классификатор ОКПД2

    32.99.53.130

    Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99.7

    Производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109417/name/61b8404f59a9e8.79914204

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей"

    Кол-во: 1.00000

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