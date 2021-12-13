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Номер извещения
32110898865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 07:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6,
Почтовый адрес
460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6
Контактный телефон
+7 3532 50-06-06 доб. 609
Факс
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Адрес электронной почты
oks@orgma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мустафина Резида Наильевна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Советская, д6
Закупки и тендеры
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Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898865Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д6
Подведение итогов не позднее
14.12.2021 08:0014.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898865Подведение итогов не позднее Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка симуляционного оборудования для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Начальная цена
2 116 433,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Адрес местонахождения
460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6,
460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6
32.99.53.130
32.99.7
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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