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Номер извещения
32110899424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка химических соединений технического назначения для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО", ПО г. Чебаркуль, МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 09:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
Почтовый адрес
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
Контактный телефон
+7 351 725-24-34 доб. 169
Факс
--
Адрес электронной почты
YuliyaEremina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерёмина Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Железного купороса Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Железного купороса Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
7 854 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
20.13.41.130
20.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
1 683 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
20.59.59
20.5
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" г. Чебаркуль
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" г. Чебаркуль
Начальная цена
1 009 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, 456440, Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
20.59.59
20.5
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Поставка тринатрийфосфата согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тринатрийфосфата согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
782 050,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
20.13.42.130
20.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд МОФ ООО" МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд МОФ ООО" МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
3 549 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, 142703,Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
20.59.59
20.5
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Поставка сульфоугля согласно ТЗ для нужд МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сульфоугля согласно ТЗ для нужд МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 562 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, 142703,Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
20.13.41.130
20.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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