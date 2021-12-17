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    Главная / Торги / Поставка химических соединений технического назначения для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО", ПО г. Чебаркуль, МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Поставка химических соединений технического назначения для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО", ПО г. Чебаркуль, МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сульфоугля согласно ТЗ для нужд МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110899424

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/УКМЭ/0006

    Наименование закупки

    Поставка химических соединений технического назначения для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО", ПО г. Чебаркуль, МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 09:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_по_рассм_2_х_частей_и_подведению_итогов_участников_процедуры_запроса_пр.pdf

    Проект_договора.zip

    ЗД_ЗП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    Почтовый адрес

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-24-34 доб. 169

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YuliyaEremina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерёмина Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Железного купороса Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 10:0020.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899424Подведение итогов не позднее Поставка Железного купороса Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Железного купороса Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    7 854 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    20.13.41.130

    Сульфаты

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1140561/name/61efdfcf3632f3.79688887

    25.01.2022

    ЧФ_ТЗ_Железный_купорос_2022.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 10:0020.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899424Подведение итогов не позднее Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    1 683 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    ЧФ_ТЗ_Смола_ионообменная_2022.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" г. Чебаркуль

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 10:0020.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899424Подведение итогов не позднее Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" г. ЧебаркульЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд ПО ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" г. Чебаркуль

    Начальная цена

    1 009 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, 456440, Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    Чебаркуль_ТЗ_Катионит_Ку_2_8_2022г.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Поставка тринатрийфосфата согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 10:0020.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899424Подведение итогов не позднее Поставка тринатрийфосфата согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тринатрийфосфата согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    782 050,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    20.13.42.130

    Фосфаты

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    ЧФ_ТЗ_Тринатрийфосфат_2022.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд МОФ ООО" МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 10:0020.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899424Подведение итогов не позднее Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд МОФ ООО" МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ для нужд МОФ ООО" МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    3 549 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, 142703,Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    МОФ_ТЗ_на_поставку_катионита___2022.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 6

    Поставка сульфоугля согласно ТЗ для нужд МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 10:0020.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899424Подведение итогов не позднее Поставка сульфоугля согласно ТЗ для нужд МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сульфоугля согласно ТЗ для нужд МОФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    2 562 840,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, 142703,Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    20.13.41.130

    Сульфаты

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    МОФ_ТЗ_на_поставку_сульфоугля___2022.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных органических химических веществ"

    Кол-во: 1.00000

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