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Номер извещения
32110898849
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ НА КОМПРИМИРОВАННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 07:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Почтовый адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Контактный телефон
+7 3452 28-93-53
Факс
--
Адрес электронной почты
GOZD@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поберей Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту газобаллонного оборудования и освидетельствованию автомобильных газовых баллонов, предназначенных для работы на компримированном природном газе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898849Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту газобаллонного оборудования и освидетельствованию автомобильных газовых баллонов, предназначенных для работы на компримированном природном газеТюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту газобаллонного оборудования и освидетельствованию автомобильных газовых баллонов, предназначенных для работы на компримированном природном газе
Начальная цена
720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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