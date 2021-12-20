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    Главная / Торги / Открытая конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по доставке корреспонденции для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2324)

    Открытая конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по доставке корреспонденции для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2324)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898840Дата и время окончания срока приема заявок Доставка корреспонденции в 2022 г.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2324

    Наименование закупки

    Открытая конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по доставке корреспонденции для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2324)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    03.12.2021 07:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СКС_2324.7z

    Итоговый_протокол__5178_от_27.12.21._СКС_2324.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доставка корреспонденции в 2022 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 13:00 GMT +320.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898840Дата и время окончания срока приема заявок Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 13:00GMT +320.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110898840Дата и время вскрытия заявок Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.202124.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898840Дата окончания срока рассмотрения заявок Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 17:0030.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898840Подведение итогов не позднее Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898840Подведение итогов не позднее Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка корреспонденции в 2022 г.

    Начальная цена

    17 026 962,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    53.20

    Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

    Классификатор ОКВЭД2

    53.2

    Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122733/name/61c95e12789a08.99616915

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность"

    Кол-во:

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