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Номер извещения
32110898840
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытая конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по доставке корреспонденции для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2324)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
03.12.2021 07:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тексин Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доставка корреспонденции в 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 13:00 GMT +320.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898840Дата и время окончания срока приема заявок Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 13:00GMT +320.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110898840Дата и время вскрытия заявок Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.202124.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898840Дата окончания срока рассмотрения заявок Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 17:0030.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898840Подведение итогов не позднее Доставка корреспонденции в 2022 г.Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставка корреспонденции в 2022 г.
Начальная цена
17 026 962,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
53.20
53.2
Документация лота
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