www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112326
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп твердосплавных ленточных пил для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 07:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-22-38
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
amakarova@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закуп твердосплавных ленточных пил для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112326Дата и время окончания срока приема заявок Закуп твердосплавных ленточных пил для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112326Подведение итогов не позднее Закуп твердосплавных ленточных пил для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп твердосплавных ленточных пил для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Не обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP- Челябинский филиал ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
25.73.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.