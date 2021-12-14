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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок и силовых трансформаторов на КНС №13 (инв.№134), г. Самара, 1-ая Кряжская для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2320)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок и силовых трансформаторов на КНС №13 (инв.№134), г. Самара, 1-ая Кряжская для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2320)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898787Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок и силовых трансформаторов на КНС №13 (инв.№134), г. Самара, 1-ая КряжскаяСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110898787

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2320

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок и силовых трансформаторов на КНС №13 (инв.№134), г. Самара, 1-ая Кряжская для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2320)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 07:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_об_изменении_и_продленнии__СКС_2320.pdf

    СКС_2320_изм.zip

    СКС_2320.zip

    Итоговый_Протокол__5152_от_23.12.21_СКС_2320.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок и силовых трансформаторов на КНС №13 (инв.№134), г. Самара, 1-ая Кряжская

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 17:3030.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898787Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок и силовых трансформаторов на КНС №13 (инв.№134), г. Самара, 1-ая КряжскаяСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок и силовых трансформаторов на КНС №13 (инв.№134), г. Самара, 1-ая Кряжская

    Начальная цена

    1 830 477,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119714/name/61c40752d73ee6.78088210

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

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