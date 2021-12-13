Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Профилактическая, дом 21, дом21А, дом 23» (код объекта Н-ТП/И-33)" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод к жилому дому, бане, хоз.постройке, расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Каменский с/с, п. Восход, ул. Садовая» (код объекта Н-ТП/С-60)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г.Каргат, ул.Элеваторская, д.2» (код объекта Н-ТП/С-73)" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод к помещениям тепловой стоянки, расположенным по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Молдавская, дом 45а/11, земельные участки с кадастровыми номерами 54:33:040805:625,54:33:040805:624, 54:33:040805:626, 54:33:040805:62» (Н-ТП/С-72)" Кол-во: 1