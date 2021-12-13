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    Главная / Торги / Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

    Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898792Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской областиг. НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ-65/2021/НФ

    Наименование закупки

    Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 07:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__МИ_65_.pdf

    Извещение_и_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    383 доб.373-42-51

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Новосибирск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898792Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской областиг. Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

    Начальная цена

    2 731 044,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111798/name/61ba98c57cfc94.04819242

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Профилактическая, дом 21, дом21А, дом 23» (код объекта Н-ТП/И-33)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод к жилому дому, бане, хоз.постройке, расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Каменский с/с, п. Восход, ул. Садовая» (код объекта Н-ТП/С-60)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г.Каргат, ул.Элеваторская, д.2» (код объекта Н-ТП/С-73)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод к помещениям тепловой стоянки, расположенным по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Молдавская, дом 45а/11, земельные участки с кадастровыми номерами 54:33:040805:625,54:33:040805:624, 54:33:040805:626, 54:33:040805:62» (Н-ТП/С-72)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г.Каргат, ул.Советская. Кадастровый номер земельного участка: 54:09:010125:287» (Н-ТП/С-707)"

    Кол-во: 1

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