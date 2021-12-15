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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКЕ ОТПРАВЛЕНИЙ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКЕ ОТПРАВЛЕНИЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898718Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспресс-доставке отправленийТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКЕ ОТПРАВЛЕНИЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 07:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_32110898718.pdf

    Приложение___1_к_ТЗ_GO0003051_изм.xlsx

    Уведомление_участникам_торгов_32110898718_от_07.12.21.pdf

    Документация_GO0003051.docx

    Извещение_GO0003051.docx

    Проект_договора_GO0003051.doc

    Техзадание_GO0003051.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Почтовый адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Контактный телефон

    +7 3452 28-91-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойлова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по экспресс-доставке отправлений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 08:59 GMT +315.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898718Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспресс-доставке отправленийТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110898718Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспресс-доставке отправленийТюмень

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898718Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспресс-доставке отправленийТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898718Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспресс-доставке отправленийТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспресс-доставке отправлений

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    53.10

    Услуги почтовой связи общего пользования

    Классификатор ОКВЭД2

    53.10

    Деятельность почтовой связи общего пользования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112398/name/61bb0a5f2846f7.83208610

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность почтовой связи общего пользования"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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