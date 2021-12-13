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Номер извещения
32110900963
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 12:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, 73, 1,
Почтовый адрес
450054, г. Уфа, пр. Октября 73/1
Контактный телефон
+7 347 216-49-71 доб. 113
Факс
Адрес электронной почты
rkod.zakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
АЛИЕВА АИДА АБДУЛОВНА
Место рассмотрения предложений
https://etp.gpb.ru/
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацин
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацин
Начальная цена
67 404,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ
Все закупки и тендеры ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ
Адрес местонахождения
450054, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, 73, 1,
450054, г. Уфа, пр. Октября 73/1
21.20.10.191
21.20.1
Документация лота
Кол-во: 80.00000
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