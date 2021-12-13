Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацин

    Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900963Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацинhttps://etp.gpb.ru/Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110900963

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 12:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    686._Моксифлоксацин_СМП_тыс_ДЛЯ_ЭТПГБ.rar

    итоги_моксифлоксацин.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
    Все закупки и тендеры ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ

    Юридический адрес

    450054, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, 73, 1,

    Почтовый адрес

    450054, г. Уфа, пр. Октября 73/1

    Контактный телефон

    +7 347 216-49-71 доб. 113

    Факс

    Адрес электронной почты

    rkod.zakupki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    АЛИЕВА АИДА АБДУЛОВНА

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru/

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацин

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 21:5914.12.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900963Подведение итогов не позднее Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацинhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лекарственного препарата - Моксифлоксацин

    Начальная цена

    67 404,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ
    Все закупки и тендеры ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ

    Адрес местонахождения

    450054, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, 73, 1,

    450054, г. Уфа, пр. Октября 73/1

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.191

    Препараты антибактериальные для системного использования

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20.1

    Производство лекарственных препаратов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109264/name/61b82e6c3ad8c9.43230623

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моксифлоксацин"

    Кол-во: 80.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014515
    Поставка лазерных совместимых картриджей для КМТ
    Поставка лазерных совместимых картриджей для КМТ
    594984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014476
    Поставка пропановых баллонов для нужд АО «СТНГ» на объект КС-1 «Салдыкельская» Этап 5.1
    Поставка пропановых баллонов для нужд АО «СТНГ» на объект КС-1 «Салдыкельская» Этап 5.1
    594751
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 814 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090280
    Поставка радиаторов и водогрейных котлов центрального отопления
    Поставка радиаторов и водогрейных котлов центрального отопления
    594900
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    749 546
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090315
    Поставка котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления
    Поставка котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды или пара...
    594903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 090 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Конкурентный отбор № 32211089993
    Поставка наполнителей
    Поставка наполнителей
    594942
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    18 360 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090341
    Поставка комплектов ограждений 3D
    Поставка комплектов ограждений 3D
    594906
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    3 900 268
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП202107
    Обследование объектов и разработка проектов на снос(демонтаж) зданий и сооружений ПАО Уралмашзавод согласно ТЗ № 160/22-945
    Обследование объектов и разработка проектов на снос(демонтаж) зданий и сооружений ПАО...
    594981
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП147855
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); Причалы №1, №2 (тит.С1.1.1; С1.1.2; С1.1.24-ГР1); Причалы №3, №4 (тит.С1.1.3; С1.1.13)
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); ...
    568667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить