Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки: январь-декабрь 2022 года (на основании письменной заявки покупателя)