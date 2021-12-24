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    Главная / Торги / Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112322Дата и время окончания срока приема заявок Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112322

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 07:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021_год.doc

    Документация_к_закупке_ГП112322.doc

    ТЗ_кислота_серная.docx

    Проект_договора_НЕРЕЗИДЕНТЫ_clean.docx

    Перечень_документов_для_заключения_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-38

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    amakarova@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 08:00 GMT +324.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112322Дата и время окончания срока приема заявок Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 13:0031.01.2022 13:0031.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112322Подведение итогов не позднее Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 13:0031.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112322Подведение итогов не позднее Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Продукции осуществляется ЖД транспортом (в специальных железнодорожных сернокислотных цистернах) на склад ПАО «Уральская кузница» по адресу: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского 7. Станция назначения- Чебаркуль ЮУЖД, код станции 805209, код грузополучателя 07509310Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки: январь-декабрь 2022 года (на основании письменной заявки покупателя)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    20.13.24.122

    Кислота серная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота серная 1 сорта ГОСТ 2184-2013"

    Кол-во: 1440

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
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