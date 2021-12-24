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Номер извещения
ГП112322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 07:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-22-38
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
amakarova@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 08:00 GMT +324.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112322Дата и время окончания срока приема заявок Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 13:0031.01.2022 13:0031.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112322Подведение итогов не позднее Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп Кислоты серной 1 сорта ГОСТ 2184-2013 для нужд ПАО "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Продукции осуществляется ЖД транспортом (в специальных железнодорожных сернокислотных цистернах) на склад ПАО «Уральская кузница» по адресу: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского 7. Станция назначения- Чебаркуль ЮУЖД, код станции 805209, код грузополучателя 07509310Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
20.13.24.122
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1440
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