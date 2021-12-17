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    Главная / Торги / Отходы масла индустриального отработанного. Кол-Во: 37,5 тн

    Отходы масла индустриального отработанного. Кол-Во: 37,5 тн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112324Дата и время окончания срока приема заявок Отходы масла индустриального отработанного. Кол-во: 37,5 тнКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112324

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    8

    Наименование закупки

    Отходы масла индустриального отработанного. Кол-Во: 37,5 тн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 07:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_масло_отработанное_03.12.2021.JPG

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 902 877-79-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MaltsevaEV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отходы масла индустриального отработанного. Кол-во: 37,5 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112324Дата и время окончания срока приема заявок Отходы масла индустриального отработанного. Кол-во: 37,5 тнКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112324Дата и время вскрытия заявок Отходы масла индустриального отработанного. Кол-во: 37,5 тнКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 08:0020.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112324Подведение итогов не позднее Отходы масла индустриального отработанного. Кол-во: 37,5 тнКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112324Подведение итогов не позднее Отходы масла индустриального отработанного. Кол-во: 37,5 тнКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отходы масла индустриального отработанного. Кол-во: 37,5 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    37,5 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Каменск-Уральский, ул.Заводская,5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, Самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    38.12.25.000

    Масла отработанные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло индустриальное отработанное"

    Кол-во: 37500

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