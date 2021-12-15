Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора, на оказание автотранспортных услуг специализированной и автомобильной техникой, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть»: на 2022 год» (8 лотов)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110898667 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора, на оказание автотранспортных услуг специализированной и автомобильной техникой, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть»: на 2022 год» (8 лотов) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть

Все закупки и тендеры Теплосеть Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11 Контактный телефон +7 39151 6-92-17 Факс +7 39151 9-05-10 Адрес электронной почты Irina.Kolmakova@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Ковалев Владимир Сергеевич Место рассмотрения предложений ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11. Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

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