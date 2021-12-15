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Номер извещения
32110898667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора, на оказание автотранспортных услуг специализированной и автомобильной техникой, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть»: на 2022 год» (8 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 06:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 6-92-17
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Irina.Kolmakova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Начальная цена
864 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
49.41.1
49.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000.00000
ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Начальная цена
3 708 132,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
49.41.1
49.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2913.00000
ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Начальная цена
152 207,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
49.4
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 179.00000
ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Начальная цена
265 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
49
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 625.00000
ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Начальная цена
650 731,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
49
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1522.00000
ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Начальная цена
650 731,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
49
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1522.00000
ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Начальная цена
650 731,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
49
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1522.00000
ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.
Начальная цена
652 013,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1525.00000
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