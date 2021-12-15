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    Главная / Торги / Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора, на оказание автотранспортных услуг специализированной и автомобильной техникой, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть»: на 2022 год» (8 лотов)

    Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора, на оказание автотранспортных услуг специализированной и автомобильной техникой, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть»: на 2022 год» (8 лотов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898667Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора, на оказание автотранспортных услуг специализированной и автомобильной техникой, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть»: на 2022 год» (8 лотов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 06:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_от_09.12.21_года.pdf

    Извещение_в_редакции___2.doc

    Извещение_2022__кор_.doc

    Приложение___1_к_Извещению__8_лотов_.docx

    Проект_договора_2022__к_.doc

    Расчет_НМЦД__8_лотов_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 6-92-17

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Irina.Kolmakova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ 1. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 10 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Начальная цена

    864 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.2

    Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами"

    Кол-во: 1000.00000

    Лот 2

    ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ 2. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой самосвал грузоподъемностью 20 тн., предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Начальная цена

    3 708 132,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.2

    Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами"

    Кол-во: 2913.00000

    Лот 3

    ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ 3. Оказание автотранспортных услуг специализированной автомобильной техникой, Грузовой бортовой автомобиль, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Начальная цена

    152 207,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам"

    Кол-во: 179.00000

    Лот 4

    ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ 4. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, Легковая автомашина, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Начальная цена

    265 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"

    Кол-во: 625.00000

    Лот 5

    ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ 5. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Начальная цена

    650 731,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"

    Кол-во: 1522.00000

    Лот 6

    ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ 6. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Начальная цена

    650 731,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"

    Кол-во: 1522.00000

    Лот 7

    ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ 7. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Начальная цена

    650 731,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"

    Кол-во: 1522.00000

    Лот 8

    ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898667Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898667Подведение итогов не позднее ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.ООО «Теплосеть») 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ 8. Оказание автотранспортных услуг автомобильной техникой, ГАЗ 2705 «Газель» - грузопассажирская, предназначенной для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год.

    Начальная цена

    652 013,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии см разделом 3 Извещения и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"

    Кол-во: 1525.00000

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